Rauch in der Schule - Feuerwehr rückt aus

Von: Torben Niecke, Sarah Reichelt

Teilen

Einsatz der Feuerwehr an der Humbdoldtschule. © dpa

Eine Rauchentwicklung in einer Schule in Halver sorgte für einen Feuerwehreinsatz am Mittwochmorgen.

Halver – Um kurz vor 10 Uhr am Mittwoch wurde die Freiwillige Feuerwehr Halver zu einer Rauchentwicklung in der Humboldtschule gerufen. Wie die Feuerwehr mitteilt, rückten der Löschzüge Stadtmitte und Bommert aus. Grund für den Einsatz waren ein paar Blätter auf einem Schrank, die angezündet wurden. Das teilte ein Polizeibeamter vor Ort auf Nachfrage mit. Wer die Zettel in der ersten Etage der Schule vor den Musikräumen angezündet hat, weiß die Polizei nicht. Lehrer konnten das kleine Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr schnell löschen.



Schüler und Lehrer, die aufgrund des Alarms die Schule verlassen haben, konnten nach etwa einer halben Stunde wieder zurück in die Klassenräume.