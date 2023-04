Bauhof Halver soll nach Leifersberge ziehen

Von: Florian Hesse

Ob die Walze mit umzieht, ist noch nicht beschlossen. Im Grundsatz aber besteht Einigkeit, dass für den Baubetriebshof eine zeitgemäße und funktionale Lösung her muss. Seit Dienstag ist erklärter Wille ein neuer Standort im künftigen Gewerbegebiet Leifersberge. © Florian Hesse

Der Rat der Stadt Halver hat sich am Dienstagabend einstimmig für das kommende Gewerbegebiet Leifersberge als neuen Standort für den Baubetriebshof ausgesprochen.

Halver - Nach jahrelangen Überlegungen gibt es jetzt eine Perspektive, die unhaltbaren Zustände am Altstandort zu beenden. Ab 2025 könnte gebaut werden, so die Prognose. Der Altstandort an der Elberfelder Straße könnte verkauft werden.

Der Mangel an Platz, die abgängige Bausubstanz, Sanitär- und Sozialräume in desolatem Zustand, untauglich für weibliche Beschäftigte, keine Trennungsmöglichkeiten von Betriebs- und Privatverkehr und damit Auslagerung von Funktionen – das ist ein Auszug aus der Mängelliste. Und das weiß man seit Jahren.



Wie dringlich die Sache ist, zeigte die Präsenz der Beschäftigten in der Sitzung. Es war wohl gut die Hälfte der Mitarbeiter, die in die Sitzung gekommen waren, um die Debatte über ihre Zukunft zu verfolgen. Der Bau schlägt sich in diesem Jahr mit Planungskosten von rund 50 000 Euro im Haushalt nieder. In den Folgejahren dürfte es in die Millionen gehen.



Die grundsätzliche Notwendigkeit einer Lösung stand am Dienstag aber überhaupt nicht zur Debatte. Quer durch die Fraktionen herrschte Einigkeit, „dem Bauhof Sicherheit zu geben“, wie es Marvin Schüle (CDU) oder ähnlich lautend Martin Kastner (SPD) formulierten.



Eine Kernfrage hatten hingegen bereits im Hauptausschuss am Montag und danach im Rat mehrere Fraktionen (UWG, FDP, CDU) in den Raum gestellt: Verfügt Halver in Leifersberge über ausreichend Flächen für an- oder umsiedlungswilliges Gewerbe aus Halver, wenn von rund neun Hektar Fläche einer für den Bauhof genutzt wird? Das fragte Matthias Lauermann (CDU) sehr genau nach. Sascha Gerhardt (FDP) machte auch seine Prioritäten klar: Sollte es zu eng werden im Gewerbegebiet, müsse das Projekt aus seiner Sicht „neu gedacht“ werden. Kämmerer Simon Thienel sieht das anders: „Der Bauhof wäre mir hier mehr wert.“



„Wir sind blank bei Gewerbeflächen“, gab auch Sabine Wallmann (UWG) zu bedenken. Doch auch hier hielt der Verwaltungstisch dagegen. Von den Interessenten sei einer bereits abgesprungen, so Bürgermeister Michael Brosch. Und weiter: „Wir werden hier weiter entsprechende Ausweisungen haben“, sagte er mit Blick auf Gewerbeflächen und die Zusage des Regierungspräsidiums Arnsberg für 31 Hektar, die für Halver im nächsten Regionalplan zu erwarten seien.