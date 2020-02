Schlägerei in einer Gaststätte - 18-Jähriger schläft Rausch in Zelle aus

Halver - Randale und eine Schlägerei - damit hatte die Polizei am Wochenende in Halver zu tun.

Die Polizei in Halver hatte am Sonntag gleich zweimal mit alkoholisierten Menschen zu tun. Um Randale und eine Schlägerei mussten sich die Beamten kümmern.

Besucher einer Gaststätte an der Bahnhofstraße schlugen sich am frühen Sonntagmorgen gegenseitig. Gegen 5.25 Uhr wurde die Polizei dazu gerufen. Zwei Männer aus Halver, ein 18-Jähriger und ein 22-Jähriger, stritten sich vor der Gaststätte. Der Grund dafür ist bisher unklar.

Bei der Schlägerei wurden beide Männer leicht verletzt und müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Der 18-Jährige weigerte sich einem Platzverweis nachzukommen und musste in Gewahrsam genommen werden. Er schlief seinen Rausch in einer Zelle aus.

Randale in einer Spielhalle

Weiter ging es am Sonntagabend: Gemeldet wurden Randalierer in einer Spielhalle an der Frankfurter Straße.

Ein stark alkoholisierte Halveraner hatte Kunden angepöbelt und sich dann geweigert zu gehen. Auch ein Platzverweis der Beamten ließ den 45-Jährigen kalt.

Er verbrachte den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle - allerdings nicht ohne sich heftig zu wehren, wie die Polizei mitteilt. Dabei trat er unter anderem gegen den Streifenwagen. Nun muss er sich außerdem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.