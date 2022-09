SPD Halver wählt neuen Chef

Von: Florian Hesse

Teilen

Der Vorstand der SPD Halver von links: Maria Filling, Julia Göddert, Achim Magenheimer, Annette Schwalm, Jürgen Wichert, Dagmar Eckhardt, Bettina Pregitzer, Ralf Jürgensmeyer, Armin Kibbert und Dirk Schweda. © Florian Hesse

Die SPD in Halver trennt personell die Arbeit von Ortsverein und Fraktion. Martin Kastner, Vorsitzender der Ratsfraktion und zugleich des Ortsvereins, will sich auf die Arbeit im Rat konzentrieren.



Halver - Zur Jahreshauptversammlung am Donnerstag kandidierte er nicht mehr für den Ortsvereinsvorsitz und machte den Weg frei für Ralf Jürgensmeyer, der künftig für die Arbeit der SPD vor Ort verantwortlich zeichnet. Ihm steht unverändert als Stellvertreterin Bettina Pregitzer zur Seite.

22 von 23 Stimmen

Das Votum des Ortsvereins konnte im Kulturbahnhof kaum deutlicher sein. Mit 22 Ja- und einer Nein-Stimme fiel es eindeutig aus. Er setze auf den Zusammenhalt und die Kontinuität, die die SPD in der Vergangenheit ausgezeichnet habe, versicherte der Neugewählte der Runde. Diese Geschlossenheit gelte es zu wahren, insbesondere nach außen. „Es ist natürlich nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn es mal was zu meckern gibt: Ruft mich zuerst an. Ich kann das ab.“



Großer Dank an Kastner

Jürgensmeyer fallen damit die Aufgaben zu, die Martin Kastner mehr als zwölf Jahre an der Spitze des Ortsvereins zu bewältigen hatte. Den Dank der Genossen vor Ort hatte er sicher, auch den von Bürgermeister Michael Brosch und insbesondere den des Landtagsabgeordneten und Unterbezirksvorsitzenden Gordan Dudas, der sich nur schriftlich zu Wort melden konnte, weil in Düsseldorf terminlich verhindert. Sehr persönlich wandte sich Dudas darin an den langjährigen Vorsitzenden, nicht zuletzt mit dem Dank für die Unterstützung, die er in Wahlkämpfen erfahren habe.



Mehr als Ratsarbeit

Dass Sozialdemokratie vor Ort mehr ist als die sichtbare Arbeit in Rat und Ausschüssen, machte Martin Kastner mit einem fast emotionalen Rückblick deutlich. Die Verbindung in die Stadt und in die Bürgerschaft hinein erfolge über das persönliche Wirken der Mitglieder. Ob es die Tulpen vor dem Rathaus sind, Spielplatzfeste mit großem Aufwand und ebenso großer Begeisterung, thematische Brennpunktabende, offene Stammtische oder die Stadtmeisterschaft im Skat – auf sehr vielen Ebenen zeige sich das Engagement des Ortsvereins ganz praktisch.



Regularien routiniert

Was an Regularien zu regeln war, erfolgte zügig und routiniert. 2. Vorsitzende bleibt Bettina Pregitzer, Kassierer Werner Fuchs (Stellvertreterin Julia Göddert), Florian Schlepps übernimmt die Funktion des Kassenprüfers, Vertreter wird Roland Pregitzer. Annette Schwalm erhält als Mitgliederbeauftragte als Stellvertreterin Maria Filling zur Seite. Dagmar Eckhardt vertritt bei Bedarf Bettina Pregitzer als Schriftführerin.



Fünf Beisitzer standen für die Vorstandspositionen als Beisitzer zur Wahl, am Ende blieben es vier: Jürgen Wichert, Armin Kibbert, Dirk Schweda und Achim Magenheimer erfüllen diese Funktionen. Christian Kaufmann nahm die Wahl nach einem weniger überzeugenden Votum nicht an.



Und sonst noch? Die Kasse des Ortsvereins ist in Ordnung und geprüft, der Vorstand dementsprechend entlastet.