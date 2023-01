Queens Duo in der Villa Wippermann

Von: Sarah Reichelt

Teilen

Hanna Rabe und Verena Beatrix Schulte treten am Samstag als Queens Duo in der Villa Wippermann auf. © Rabe-Schulte

Das Queens Duo tritt am kommenden Samstag, 28. Januar, in der Villa Wippermann auf. Das Konzert im Rahmen der Halveraner Kulturzeit beginnt um 19 Uhr.

Halver – Das Duo aus zwei Frauen habe sich weltweit einen festen Platz in der Konzertwelt gesichert, heißt es in der Ankündigung zur Veranstaltung. Mit der Idee „Das Duo ist ein Orchester“ stehen die Musikerinnen auf der Bühne. Mit ihrem Programm „Miniaturen“ reizen sie „das Farbspektrum ihrer Instrumente bis an die Grenzen aus und machen kammermusikalische Juwelen sowie Arrangements bekannter symphonischer Werke“, heißt es weiter. Debussys Prélude à l’après-midi d’un faun, Saint-Säens’ Danse Macabre und Rimskij-Korsakows Scheherazade sind nur einige Stücke, die die Zuschauerinnen und Zuschauer zu hören bekommen.

Karten für den Abend sind noch erhältlich. Im Vorverkauf kosten sie 15,75 und ermäßigt 12,60 Euro im Kö-Shop an der Mittelstraße oder online im Ticketshop unter www.halver.de. An der Abendkasse gibt es dann Restkarten für 18 und ermäßigt 15 Euro.