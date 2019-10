Auf Bundesstraße im MK: Anwohnerin sieht qualmenden Lkw - Feuerwehr-Einsatz 

Oberbrügge - Ein Lkw qualmte am Montagmorgen auf der Volmestraße (B54). Eine Anwohnerin reagierte schnell.

Am Montagmorgen bemerkte eine aufmerksame Autofahrerin auf der Volmestraße in Oberbrügge einen Lkw, dessen Reifen stark qualmten. Daraufhin verständigte sie gegen 7.30 Uhr die Polizei. Der Lkw befand sich in Höhe des Autohauses Noelle.

„Nachdem wir den Lkw ausfindig gemacht haben, haben wir die Kollegen der Feuerwehr hinzugezogen, die die Bremsanlage des Fahrzeugs abkühlten“, erklärt Christof Hüls, Pressesprecher der Polizei im Märkischen Kreis, und führt aus: „Dadurch kam es für ungefähr 30 Minuten zu einer Verkehrsbehinderung.“

Um 8.20 Uhr war der Einsatz für die Polizei beendet, da der Lkw in einer Haltebucht einer Bushaltestelle geparkt wurde, wo der Fahrer auf einen Service-Wagen wartete. „Es war gut, dass die Autofahrerin die Polizei verständigt hat und so aufmerksam war. Als Lkw-Fahrer bemerkt man qualmende Reifen ja nicht unbedingt“, lobte Christof Hüls.