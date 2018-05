Halver beteiligt sich an Projekt zur Willkommenskultur für Fachkräfte

+ © Hesse Südwestfalen ist einerseits ländlich geprägt, andererseits eine starke Industrieregion; hier im Bild das Gewerbegebiet Oeckinghausen. © Hesse

Halver - Die Stadt Halver beteiligt sich an der Qualitätsoffensive „Willkommen in Südwestfalen“, mit der die von Abwanderung und Fachkräftemangel bedrohte Industrieregion um Führungs- und Fachkräfte werben will.