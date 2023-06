Leader-Förderphase beginnt: Wer plant Projekte?

Von: Monika Salzmann

Friederike Bönnen (links) und Susanne Neumann vom Regionalmanagement Oben an der Volme rufen zur Ideenfindung für Leader-Projekte auf. Die neue Förderphase startet am 1. Juli in Form eines ersten Aufrufs. © Salzmann, Jakob

Die neue Förderphase der Leader-Region Oben an der Volme beginnt voraussichtlich am 1. Juli in Form eines ersten Aufrufs.

Halver – Wie Friederike Bönnen und Susanne Neumann vom Regionalmanagement Oben an der Volme im Bürgerzentrum erläuterten, stehen für die nächsten sieben Jahre erneut 2,3 Millionen Euro für Leader-Projekte in der Region zur Verfügung. Aus der für Dienstag geplanten Info-Veranstaltung wurde indes ein Pressegespräch: die Resonanz blieb hinter den Erwartungen zurück.

Das Förderprogramm für die Entwicklung der ländlichen Räume der EU und des Landes NRW berücksichtigt Projekte, die auf die vier Handlungsfelder generationsgerechte Städte und Dörfer, nachhaltige Naherholungs- und Tourismusregion, innovativer, nachhaltiger Wirtschaftsstandort sowie vielfältige und familienfreundliche Gemeinschaft abzielen.

Einen Förderantrag stellen können alle privaten Organisationen wie Vereine oder Unternehmen, Privatpersonen und öffentliche Institutionen. Wichtig ist, dass das Projekt innovativ und neu für die Region ist und zu den Förderrichtlinien passt. Je nach Projektart beträgt der Fördersatz zwischen 65 und 70 Prozent. Für die restlichen 30 bis 35 Prozent ist der Projektträger verantwortlich. Mit maximal 250 000 Euro kann ein Projekt gefördert werden.

Der nächste Aufruf, sich mit einer Idee um die Förderung zu bewerben, ist für den Zeitraum 1. Juli bis 31. August geplant. In der jetzt auslaufenden Förderphase entstanden beispielsweise in Schwenke durch den TuS Ennepe ein Dorfplatz mit einem Bolzplatz und einem Wander- und Radfahrertreff mit Aussichtspunkt, der Begegnungen aller Generationen ermöglicht und das dörfliche Miteinander vor Ort fördern soll. Auch das neue Beachvolleyballfeld in der Herpine und der Bienenlehrpfad Halver – durch den Imkerverein Halver-Schmidthausen realisiert – sind Leader-Projekte. Ein Kleinprojekt, das in der auslaufenden Förderphase umgesetzt werden konnte, ist das Lastenrad für Halver.



Wer eine Idee hat, mit der er sich um die Leader-Förderung bewerben möchte, wird gebeten, sich frühzeitig mit dem Regionalmanagement in Verbindung zu setzen. Erreichbar sind Friederike Bönnen und Susanne Neumann unter der Rufnummer 0 23 59/66 14 44 oder per E-Mail unter leader@obenandervolme.de.