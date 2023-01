„Wir sind wieder da!“: Drei Tage Karneval in Halver

Von: Ursula Dettlaff

Büttenreden, Sketche & Co.: Das Team von Christus König plant ein Programm für alle

Halver – Im Pfarrer-Neunzig-Haus der Katholischen Pfarrei Christus König in Halver sind die Vorbereitungen für drei feierreiche Tage in vollem Gange: Es kann endlich wieder Karneval gefeiert werden!

Nach mehrjähriger pandemiebedingter Unterbrechung lautet das Motto deshalb: „Wir sind wieder da!“ Vom Bühnenprogramm verraten Regisseurin Jutta Gillmann und ihr Team noch nicht viel. Nur so viel: Es werden wieder Tanzdarbietungen, Sketche und Büttenreden dargeboten. Durchs Programm an allen drei Tagen (» INFOKASTEN) führen Jutta Gillmann und Sina Taake.

Die einzelnen Gruppen proben bereits, Kostüme werden genäht. Die Bühnenbauer sind ebenfalls schon bei der Arbeit. Zwei Details zum Programm wurden bisher bekannt gegeben: Die Sparkdancers, eine Tanzgarde aus Kreuzberg, wird auftreten und erstmals wird Pater David Ringel, der Leiter der Pfarrei Christus König, auf der Bühne stehen. Nach dem offiziellen Programm heißt es wie immer: Bühne frei zum Tanz.

Drei Tage Karneval in Christus König

Los geht es mit Weiberfastnacht ist am Donnerstag, 16. Februar. Der Einlass beginnt ab 17.30 Uhr, die Party geht dann um 19.11 Uhr los. Für die Musik sorgt Marc Bröker. Der Eintritt beträgt 10 Euro.



Am zweiten Karnevalstag, Freitag, 17. Februar, findet der Seniorenkarneval statt. Los geht es um 15 Uhr. Auch hier ist Marc Bröker für die Unterhaltung da.



Zu einer Karnevalsparty für die ganze Familie laden die Organisatoren dann am Samstag, 18. Februar, ein. Der Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn ist um 19.11 Uhr. Auch hier ist Marc Bröker wieder dabei. Der Eintritt beträgt 10 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche zahlen 5 Euro.



Der Kartenvorverkauf berginnt am Dienstag, 24. Januar, ab 15 Uhr in der katholischen öffentlichen Bücherei an der Christus-König-Kirche. Sie sind außerdem jeweils dienstags und freitags in der Zeit von 15 bis 17 Uhr in der Bücherei erhältlich. Restkarten werden dann an der Abendkasse verkauft.