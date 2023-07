Probleme mit Vandalismus: Schranke immer wieder zerstört

Von: Carolina Ludwig

Ob es der Versuch war, die eigene Kraft unter Beweis zu stellen, die Schranke als Turngerät benutzt wurde, oder einfach pure Zerstörungswut dahintersteckt – man weiß es nicht. Eigentlich soll die Schranke zur Awo-Kita Kinder auf dem Radweg vor dem Verkehr schützen. © Sonja Vollmar / Stadt Halver

Sie soll eigentlich vor allem die Kinder auf ihren Fahrrädern schützen – jetzt wurde die Schranke an der neuen Awo-Kita allerdings zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit beschädigt. Die Reparaturkosten übersteigen mittlerweile den Neupreis.

Halver – Das erste Mal wurde die Schranke am Ende der Leibnizstraße am 27. Juni beschädigt. In Rekordzeit, wie es Bauamtsleiter Michael Schmidt formuliert, sei die Schranke repariert worden, nur, um am Mittwoch erneut beschädigt in der Verankerung zu hängen. Funktionieren tut sie laut Schmidt noch, reparieren müsse man sie als Kommune trotzdem: „Wir bringen unsere Sachen schon in Ordnung.“

Besonders ärgerlich sei, dass die Schranke nicht dazu da sei, den Parkraum der Awo-Kita aus haftungstechnischen Gründen abzuschließen, sondern eben, um vor allem die Schulkinder auf dem Radweg vor dem Autoverkehr der Kita-Eltern zu schützen. „Jeder, der aus Langeweile die Schranke beschädigt, gefährdet die Nutzer des Radwegs und damit auch die Kinder“, betont Schmidt. Schon bevor der eigentliche Bau der Awo-Kita begann, habe man sich im Rathaus Gedanken gemacht, wie die Kinder auf dem Pestalozziweg geschützt werden können, wenn der tägliche Bring- und Abholverkehr in Zukunft über die Leibnizstraße anfährt. Eine Ampel sei ihm nicht sicher genug gewesen, es musste eine tatsächliche Barriere her. Bei jedem Fahrzeug geht die Schranke hoch, verlangsamt so die Zufahrt und gibt den Autofahrern Zeit, auf den Radweg zu achten.

Dass die Schranke nun zum zweiten Mal in so kurzer Zeit repariert werden muss – für die Mitarbeiter des Bauamts nicht nur ärgerlich, sondern ein Zeichen mangelnden Respekts. Michael Schmidt hofft, die Menschen dafür sensibilisieren zu können, welch wichtige Funktion die Schranke an der Kita-Zufahrt hat. Auch für Hinweise und Aufmerksamkeit der Anwohner sei man dankbar.

Es sieht nach einem kleinen Schaden aus, doch schon die erste Reparatur hat die Stadt 3700 Euro gekostet, jetzt folgt die nächste. Neupreis für die Schranke waren 7000 Euro. © Sonja Vollmar / Stadt Halver

Die beiden Sachbeschädigungen werden jeweils polizeilich verfolgt, Anzeigen wurden gestellt. Auf Vandalismusschäden bleibe man als Kommune in den meisten Fällen sitzen, erzählt Schmidt. Schon die erste Reparatur habe die Stadt 3700 Euro gekostet, jetzt kommt die zweite hinzu. Neu habe die Schranke 2021 7000 Euro gekostet.