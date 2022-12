Private Beerdigungen am Fuchsloch

Von: Thilo Kortmann

Teilen

Ein einfacher Holzzaun grenzt den Friedhof der Familie Voswinckel vom Wald ab. © Thilo Kortmann

Eine vielfältige Bestattungskultur wird immer populärer. Auch private Ruhestätten gibt es in der Region. Wir haben eine besucht.

Familien mit eigenen Friedhöfen. Es gibt sie auch in Halver. An der Grenze zu Wipperfürth. Dort führt ein schmaler Trampelpfad im Wald zu einer Ruhestätte, die von einem Holzzaun umgrenzt wird.

Es ist der Privatfriedhof der Familie Voswinckel, nur unweit des Fuchsloches, der Partyscheune des Gut Voswinckel. Den Raum können Menschen mieten, um große Feiern zu veranstalten. Hier verläuft auch die Grenze zur Nachbarstadt Wipperfürth, die zudem die Trennlinie von Westfalen und Rheinland bildet. Noch so gerade eben liegt das Anwesen der Voswinckels und Familienfriedhof auf Halveraner Stadtgebiet.



Unauffällige Grabstätte im Wald

Unauffällig ist die Gräberanlage, prunkvolle und pompöse Grabmale sind nicht vorhanden. Dagegen liegen dort schlichte, bescheidene, niedrige Grabsteine. Ein Plastikstuhl steht am Rande des Holzzauns, ein paar Blumentöpfe befinden sich auf dem Waldboden daneben. Wäre nicht der Holzzaun, würde man glatt dran vorbeilaufen. Ohne zu merken, dass dort Menschen unter dem Waldboden beerdigt wurden.



Manche Gräber der Voswinckels sind bereits mehrfach belegt. Seit über 100 Jahren wird dort beerdigt. © Thilo Kortmann

„So alt ist der Friedhof ja auch noch nicht“, erklärt Ilse Voswinckel auf die Frage, warum die Anzahl der Gräber so überschaubar ist. Immerhin wird im Wald seit mehr als 100 Jahren beerdigt. Großvater August Voswinckel holte sich damals die Bewilligung der Stadt für den Privatfriedhof auf seinem Gutsgelände.



Das Fuchsloch ist eine Partyscheune

Ilse Voswinckel wohnt auf dem Gutsgelände, direkt am Fuchsloch. Dort lebt die 83-Jährige mit ihrer Tochter Erika Voswinckel zusammen. Die Tochter organisiert die Veranstaltungen in der großen Partyscheune und kümmert sich mit ihrer Mutter um den Familienfriedhof. Dass sich in der Nähe des Fuchsloches eine Ruhestätte für die Familie Voswinckel befindet, ahnt man nicht. Und diese wird auch noch benutzt. Die letzte Beerdigung fand dort vor sechs Jahren statt, als Ilse Voswinckels Ehemann Herwacht im Wald bestattet wurde. „Ich bin dann wohl die nächste, die dort beerdigt wird“, sagt die Seniorin.



Der Familienfriedhof liegt gut versteckt im tiefen Wald. Über einen schmalen Trampelpfad erreicht man die Ruhestätte. © Thilo Kortmann

Schicksalsschläge hat die Familie erlitten. Auf der Grabstätte wurde ihre Tochter im Alter von sechs Jahren beerdigt. „Gudrun ist im Krankenhaus an einem Herzfehler gestorben“, erzählt Ilse Voswinckel. Das sei im Jahr 1969 gewesen. Sohn Jochen ist mit 56 verstorben, wurde aber auf dem katholischen Friedhof bestattet.