Premiere für Stadt-Architektin: Rathauspark ist jetzt barrierefrei 

Der Rathauspark hat einen neuen Zugang. Er ist nicht nur barrierefrei, sondern hat noch einen weiteren Hintergedanken.

Halver - Die Rampe am Rathauspark ist das erste Projekt der Architektin Katrin Siegmund aus dem Bauamt der Stadt für Halver. Und sie freut sich, dass der barrierefreie Zugang zum Park an der Thomasstraße endlich fertig ist. Corona-bedingt verzögerte sich die Lieferung um einige Zeit. Fertiggestellt wurde die Rampe kurz vor Weihnachten. „Das war schon eine Art vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“, sagt Katrin Siegmund und lacht.

Die in Halver geborene und aufgewachsene Architektin ist mit dem Projekt für ihre Heimat zufrieden und hofft, dass die Rampe nun genutzt wird und vielen den Eingang zum Rathauspark erleichtert. Vorher waren marode Stufen ein Hindernis für Rollstuhlfahrer und Personen mit einem Kinderwagen. Das Problem wurde jetzt gelöst. Vom Stil orientiert sich die Gestaltung der Rampe an den Sitzgelegenheiten am Rathausspielplatz. Wiederkehrende Elemente sollen dem Stadtbild Einheit geben und das Gebiet rund um das Rathaus verbinden. Wie Sigmund auf unserem Foto zeigt, sind die Betonblöcke in der Tat zum Platznehmen gedacht. Aber ohne Schnee wird‘s bald gemütlicher.