Preisträger des Studentenwettbewerbs stehen fest

Von: Florian Hesse

Die Entwicklung des innerstädtischen Wippermann-Geländes geht weiter. (Screenshot) © Stadt Halver

Drei erste Preise gab es für die unterschiedlichen Konzepte zur Stadtentwicklung

Halver – Drei Wettbewerbsbeiträge – drei erste Preise. So einfach war es am Montagabend, als es in der Ratssitzung darum ging, die Entwürfe für eine Überplanung des Kreativquartiers Wippermann zu prämieren. Studentinnen und Studenten der Unis beziehungsweise Fachhochschulen in Münster, Dortmund und Ostwestfalen-Lippe hatten sich an diesem Projekt mit drei Teams beteiligt.



Vorgesehen war im Vorfeld eigentlich, Prämien für einen ersten, zweiten und dritten Platz und einen Anerkennungspreis zu vergeben. Doch in Anbetracht der völlig unterschiedlichen und durchweg originellen Ansätze verbot sich das. Der Hauptausschuss entschied sich in der vergangenen Woche auf Empfehlung der Jury, die größtmögliche Anerkennung auf alle Bewerber zu verteilen.



Für die Arbeiten gingen die Teams damit mit einem Preisgeld von jeweils 1500 und zusätzlich 200 Euro als Anerkennungspreis aus dem Wettbewerb hervor. Einen Ehrenpreis darüber hinaus stiftete Dr. Axel Wippermann für den von ihm favorisierten Entwurf. Und die Fahrtkosten für die Studenten übernimmt die Stadt Halver ebenfalls.



Aufgabe für die Studenten der Stadt- beziehungsweise Raumplanung und angehenden Architekten war die Planung des südlichen Teils der Fläche zwischen Ponywiese oberhalb der Polizeiwache an der Frankfurter Straße und Kulturbahnhof einschließlich der Wegebeziehungen. Was sie erarbeitet haben, soll Ansätze liefern, wenn die Stadt das Gelände demnächst ausschreibt für Bewerber, die dort die innerstädtische Entwicklung vorantreiben sollen.



„Aus jedem der drei Entwürfe nehmen wir etwas mit“, versicherte Bürgermeister Michael Brosch in der Laudatio und dankte den Teams für ihre Ansätze: „Sie haben uns das Denken der jungen Generation zum Wohnen, Leben, Verweilen und Teilen näher gebracht, positiv mit Detailschärfe überrascht, Nachhaltigkeit und ökologische Ansprüche als völlige Selbstverständlichkeit und als innere Haltung der jüngeren Generation vielfältig in die Ausarbeitungen einfließen lassen.



Von der Jury bewertet wurden



.Soziale Idee

Kreativität

Nachhaltigkeit und Neues Wohnen

Stadtbild prägend / „verbindend“ inklusive Wegeführung, Barrierefreiheit und Durchlässigkeit zum Kulturbahnhof

Impulsgebend und Einbettung in die Umgebung

Mix aus Tradition und Innovation unter besonderer Berücksichtigung der Wippermann-Historie.