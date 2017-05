Portemonnaie gestohlen: Täter beim Geldabheben fotografiert

Halver - Am 6. Februar gegen 14 Uhr wurde eine Frau in der Lidl Filiale an der Hagener Straße bestohlen. Jetzt veröffentlicht die Polizei ein Foto des Täters.

Das teilte die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis jetzt mit. Der oder die Täter entwendeten ihre Geldbörse mit diversen Debitkarten. Ab etwa 14.30 Uhr versuchte die abgebildete Person an mehreren Geldautoamten im Halveraner Stadtgebiet mit den Karten Geld abzuheben. Ein vierstelliger Eurobereich wurde dabei erbeutet. Bei der Auszahlung wurde der Täter fotografiert: + © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Die Polizei in Halver (Tel.: 9199-0) und Lüdenscheid (02351 9099-6323) fragen nun: Wer kann Hinweise zur Identität des Täters machen?