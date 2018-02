2017 ein Unfalltoter auf Halvers Straßen

+ © Hesse © Hesse

Halver - Bei Verkehrsunfällen im vergangenen Jahr in Halver ist ein Mensch ums Leben gekommen. Es war ein 50 Jahre alter Radfahrer aus Lindlar, der an einem Baustellenschild in Höhe Schwenke auf der B 229 stürzte. Die Unfallstatistik der Kreispolizeibehörde für 2017 zeichnet ein gemischtes Bild.