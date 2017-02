Polizei verhängt 56 Verwarngelder bei Geschwindigkeitskontrollen

Mittels Radarmessung wurde in Halver am Montag die Geschwindigkeit von insgesamt 988 Fahrzeugen kontrolliert.

Halver - Am Montag, 30. Januar, kontrollierte die Polizei im Laufe des Tages an zwei Messpunkten in der Stadt die Geschwindigkeit Hunderter Autofahrer.

Am Tannenweg waren die Polizisten von 13.05 bis 14.10 Uhr im Einsatz. Elf von 42 gemessenen Fahrzeugführern waren zu schnell unterwegs und mussten ein Verwarngeld zahlen. Höchster Messwert an dieser Stelle: 53 km/h bei erlaubtem Tempo 30.

Im Bereich Eichholz kontrollierte die Polizei von 14.30 bis 16.45 Uhr die Geschwindigkeit von 946 Fahrzeugen. Gegen 45 Fahrer wurde ein Verwarngeld verhängt. Der höchste Messwert des Tages lag bei 71 km/h, erlaubt war Tempo 50.