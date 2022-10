Polizei sucht Geldbörsen-Dieb

Die Polizei fahndet nach einem Geldbörsen-Dieb. © Friso Gentsch/dpa

Die Polizei sucht einen Mann, der mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben hat - dabei wurde er allerdings gefilmt.

Halver - Bereits am 21. April wurde einer Kundin in einem Lidl-Markt an der

Hagener Straße die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet.

Anschließend hob ein bislang unbekannter Mann an mehreren Geldautomaten in Halver, Essen und Düsseldorf Bargeld mit der EC-Karte aus dem Portemonnaie ab und wurde dabei gefilmt.

Polizei fahndet öffentlich nach dem Tatverdächtigen

Nach Beschluss des Amtsgerichts Hagen fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem Tatverdächtigen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0 23 71/91 990 entgegen.