Nach Vermisstensuche: 24-Jähriger aus Halver ist wieder da

Von: Frank Zacharias

Die Polizei sucht einen 24-jährigen Mann aus Halver. © Jens Büttner, dpa

Nachdem die Polizei am Mittwoch eine Vermisstenmeldung zu einem 24-jährigen Mann aus Halver veröffentlicht hat, ist die Erleichterung jetzt groß

Update, 8. Februar, 11.35 Uhr: Der vermisste 24-jährige Halveraner wurde wohlbehalten gefunden! Die Polizei stellt die Fahndung ein und dankt für alle Hinweise.

Der Mann war zuletzt am Montag in einer Therapie- und Lebensgemeinschaft in Halver gesehen worden.