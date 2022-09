Polizei im Sondereinsatz: Handy am Steuer als Problem

Von: Sarah Reichelt

Teilen

Sondereinsatz der Polizei in Halver. © Polizei MK

Im Sondereinsatz waren Kräfte der Polizei am Dienstag im MK. Dabei stellte sich vor allem das Handy am Steuer als Problem heraus.

Halver - Im Rahmen eines Sondereinsatzes hat die Polizei in Halver am Dienstag Kontrollen durchgeführt. Dabei lag der Schwerpunkt auf der Ablenkung im Straßenverkehr und der Geschwindigkeit von Autofahrern & Co.

Am Mittwoch teilt die Polizei im MK das Ergebnis des Einsatzes mit, der am Dienstag von 9 bis 17 Uhr gelaufen ist. Demnach wurden zehn Personen mit dem Handy am Steuer erwischt. 15 Fahrer und Fahrerinnen waren zu schnell unterwegs und mussten ein Verwarngeld zahlen.

„Gravierende“ Verstöße

Bei acht Personen war der Geschwindigkeitsverstoß „gravierend“, teilt die Polizei weiter mit. In diesen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Hinzu kommen sieben Verwarngelder wegen Vorfahrtsverstößen sowie zwei weitere Vergehen.