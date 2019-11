Einbrecher stehlen verpackte Weihnachtsgeschenke

Halver - Drei Einbrüche in den vergangenen Tagen vermeldet die Polizei Halver und fragt nach Zeugen. In einem Fall wurden verpackte Weihnachtsgeschenke gestohlen.

Am Schleienweg machten sich Einbrecher in einem Keller zu schaffen. Zwischen dem 23. und 25. November haben sich Unbekannte Eintritt in die Garage und darüber in den Keller eines Hauses verschafft.

Laut Polizei gelang dies mit der Fernbedienung für das Garagentor, die zuvor von den Unbekannten aus einem Pkw gestohlen wurde. Gestohlen wurden bereits verpackte Weihnachtsgeschenke.

Bargeld gestohlen

Drei Einbrüche in den vergangenen Tagen vermeldet die Polizei Halver und fragt nach Zeugen. Am Hügel Am Dienstag hebelten Unbekannte ein Fenster auf der Rückseite eines Hauses Am Hügel zwischen 18.10 und 19 Uhr auf. Im Haus durchsuchten sie die Räume und Behältnisse. Sie stahlen Bargeld und hinterließen einen Sachschaden.

Am Mühlengrund scheiterten Einbrecher am Dienstagabend zwischen 17.15 und 18.30 Uhr an einem Fenster. Dabei entstand ein Sachschaden.

Hinweise zu den Vorfällen und den Einbrechern nimmt die Polizeiwache in Halver unter Tel. 0 23 53/9 19 90 entgegen.