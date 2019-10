Raub im Hohenzollernpark - Unbekannter schubst Frau

Halver - Eine Frau wurde in der Nacht zu Montag ausgeraubt und dabei leicht verletzt.

Mitten in der Nacht zu Montag wurde eine Frau im Hohenzollernpark in Halver ausgeraubt. Die 45-Jährige ging gegen 1 Uhr über die Tauberstraße durch den Park und dann in Richtung Von-Vincke-Straße.

Im Park bekam sie einen Schubs von hinten und fiel nach vorne. Dabei hielt sie sich an einer Bank fest. Ein Unbekannter klaute ihr die Handtasche und rannte davon.

Die 45-Jährige wurde bei dem Raub nur leicht verletzt.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, schlanke Statur, etwa 1,75 bis 1.85 Meter groß, Jeanshose, dunkler, schwarzer oder blauer Kapuzenpullover. Hinweise nimmt die Wache in Halver unter Tel. 0 23 53/9 19 90.