Halver - Vor einem Wohnhaus an der Katrineholmstraße brannten in der vergangenen Nacht drei Mülltonnen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag brannten an der Katrineholmstraße in Halver drei Mülltonnen. Gegen 5.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert.

Vor Ort löschten die Beamten die brennenden Mülltonnen. Die Freiwillige Feuerwehr musste nicht anrücken. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Halver unter Tel. 02353/91990 zu melden.