Acht (!) Autospiegel abgetreten: Polizei schnappt 17-Jährigen

Halver - Die Polizisten waren am Mittwochmorgen zu einem "zündelnden" Unbekannten gerufen worden - und machten eine überraschende Entdeckung.

Zu einem Einsatz in den frühen Morgenstunden wurden am Mittwoch die Beamten der Polizei in Halver gerufen. Um 4.43 Uhr war ihnen eine unbekannte Person an der Südstraße gemeldet worden, die offenbar an geparkten Autos „zündelte“.

Als die Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie tatsächlich einen 17-jährigen Jugendlichen vor, der sich hinter einem Auto versteckt hatte. Er machte sich vor allem dadurch verdächtig, dass an mindestens acht (!) Fahrzeugen die Seitenspiegel offenbar abgetreten worden waren.

„Ob diese Taten diesem einem Täter zuzuordnen sind, steht noch nicht fest“, sagt Polizeisprecher Christof Hüls gestern auf Anfrage. Der junge Mann wurde zunächst mit auf die Wache genommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Wir berichten weiter.