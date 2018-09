Polizei erwischt 28-Jährigen zweimal

Halver - Gleich zweimal ließ sich ein 28-Jähriger von der Polizei in Halver erwischen.

Der Mann war in einem weißen Kastenwagen und ohne Licht am Dienstagabend um 23.50 Uhr in Carthausen unterwegs, als die Polizei ihn anhielt.

Nach den Angaben des Mannes war er ohne Licht unterwegs, um nicht aufzufallen. Eine Gefahr für andere sah er laut Angaben der Polizei nicht. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 28-Jährige ohne Führerschein und unter Drogen fuhr – und er war kein Unbekannter.

Erst am Montagabend hielten die Beamten ihn mit einem nicht versicherten Pkw und Anhänger in Oberbrügge an, wieder unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein.