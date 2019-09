50 km/h zu schnell auf B229 - saftige Strafe

Halver - Am Montag hatte es jemand auf der B229 in Halver sehr eilig. Er fuhr viel zu schnell - und das ist teuer.

Für die Polizei im Märkischen Kreis war es eine routinemäßige Geschwindigkeitsmessung am Montagvormittag. Fast drei Stunden postierten sich die Beamten an der B229 in Halver, etwa in Höhe der Einmündung nach Oeckinghausen - mit Erfolg.

56 Verkehrsteilnehmer waren an diesem Vormittag zu schnell unterwegs. 1274 Fahrzeuge passierten die Messstelle insgesamt. Einer von ihnen viel zu schnell. Mit 110 km/h fuhr er an den Beamten vorbei - 50 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit von 60 km/h.

Die Folgen sind groß: Der Fahrer muss seinen Führerschein einen Monat abgeben. Hinzu kommen 160 Euro Strafe sowie zwei Punkte in Flensburg.