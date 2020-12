Er kam von der Probefahrt nicht zurück - Polizei fahndet nach E-Bike-Dieb

Mit einem E-Bike machte ein Mann eine Probefahrt und kam nie wieder. Die Polizei fand bei den Ermittlungen noch mehr heraus und fahndet nun nach dem unbekannten Mann.

Halver - Im Fahrradgeschäft an der Frankfurter Straße in Halver schaute sich ein Mann am Dienstag, 3. November, interessiert um. Er vereinbarte eine Probefahrt mit einem E-Bike, hinterließ seinen litauischen Personalausweis und fuhr los.

Der Kunde drehte ein paar Runden auf dem Parkplatz des Geschäfts und fuhr dann über den Herpiner Weg in Richtung Waldfreibad. Und er kehrte nicht zurück. Ein Mitarbeiter des Fahrradladens machte sich auf die Suche nach dem Mann - ohne Ergebnis. Das Geschäft erstattete eine Anzeige bei der Polizei.

Der Ausweis ist gefälscht

Bei den Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass der Ausweis des Diebes gefälscht ist. Die Polizei ermittelt nun wegen Unterschlagung und Urkundenfälschung.

+ Diesen unbekannten Mann sucht die Polizei. © Polizei MK

Bei der Suche nach dem Passfälscher und E-Bike-Dieb bittet die Polizei um Unterstützung der Bevölkerung. Auf Anordnung des Amtsgerichts wurde eine öffentliche Fahndung veranlasst. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

circa 1,85 Meter groß

schlanke und sportliche Figur

kurzes, blondes Haar

er sprach mit russischem Akzent

zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Jacke und eine dunkle Jeans.

Hinweise nimmt die Polizei in Halver unter Tel. 02353/91990 entgegen.