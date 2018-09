Politische Initiative für Kindertreff und Großtagespflege in Halver

Halver - Mehr Betreuungsplätze für Kleinkinder und ein Kindertreff in der Innenstadt: Das ist die Idee einer politischen Initiative für das Rathausumfeld und die frühere Stadtdirektorenvilla, in der zurzeit der Pflegedienst „In guten Händen“ sein Zuhause hat.

Vier Fraktionen stehen hinter dem Projekt, das sich aus der Diskussion über die Errichtung des öffentlichen Spielplatzes im Park zwischen Rathaus und Villa Wippermann an der Mittelstraße entwickelt hat. Gemeinsam wollen CDU, UWG, Grüne und FDP erreichen, dass die erforderlichen finanziellen Mittel noch in der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 Berücksichtigung finden.

Grundlage dafür ist ein gemeinsamer Antrag an den Bürgermeister, der Eingang in die betroffenen Fachausschüsse finden soll und am Freitag gestellt wurde.

Aufgrund des geplanten neuen zentralen Kinderspielplatzes zwischen Rathaus und ehemaliger Stadtdirektorenvilla, den ursprünglich die SPD initiiert hatte, sähen es die genannten Fraktionen als sinnvoll an, über eine neue Nutzung der Stadtdirektorenvilla nachzudenken beziehungsweise die Überlegungen aus dem Arbeitskreis Spielplätze zu intensivieren. „Die vier Fraktionen können sich den Umbau der ehemaligen Stadtdirektorenvilla zu einer Kindervilla sehr gut vorstellen“, heißt es darin.

Lücke in Halver schließen

Die Kindervilla am Rathaus könne sowohl eine Großtagespflege für Kinder unter drei Jahren (U3) als auch einen Kindertreff beherbergen. Dies ergebe im Hinblick auf die Geburtenentwicklung und den Bedarf ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 und die Bedarfe von jungen Familien mittel- und langfristig Sinn.

Am neuen Kinderspielplatz könnte die Kindervilla in besonderer Lage – mitten in der Stadt und am Spielplatz – eine Versorgungslücke für Halver schließen. In der Großtagespflege für Kinder könnten neun Kinder im U3-Bereich pädagogisch betreut und gefördert werden. Der Kindertreff würde Räumlichkeiten für ein unterstützendes und ergänzendes pädagogisches Angebot zum Spielplatz bieten, das so in Halver derzeit nicht existiert.

Die Verbindung von Kindervilla und Spielplatz könnte Synergien heben, das Quartier rund um das Rathaus für Kinder und Eltern besonders attraktiv machen und ein Alleinstellungsmerkmal bilden. Außerdem könnten an dieser Stelle unterschiedliche Veranstaltungen für Familien wie gemeinschaftsstiftende Aktivitäten, Seminare, Schulungen und vieles mehr stattfinden.

Die Einrichtung der Kindervilla an dieser exponierten Stelle würde die Attraktivität dieses Quartieres erheblich steigern und den Kinderspielplatz zu einer besonderen Einrichtung werden lassen. Das Rathausquartier werde deutlich aufgewertet, ein „Mehrgenerationenquartier“ entstünde.

Die antragsstellenden Fraktionen wollen eine Realisierung in Absprache mit dem derzeitigen Mieter erreichen. Gemeinsam sollen alternative Büroflächen besichtigt werden. Die öffentliche Toilette soll in der Garage der „Stadtdirektorenvilla“ untergebracht werden. Die Nutzung der Remise werde zu einem späteren Zeitpunkt definiert.

Antrag auf Kostenschätzung

Der konkrete Antrag besteht aus vier Kernpunkten: