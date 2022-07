Playmobiltage in Halver für Groß und Klein

Von: Sarah Lorencic

Jörg Jansen stellt den Einsatzalltag der Feuerwehr mit Playmobil nach. © Hartwig Bröer

Die Feuerwehr in Miniatur. Im Rahmen der Playmobil-Tage gibt es eine ganz besondere Ausstellung in Halver.

Halver – Im Rahmen der derzeit laufenden Ausstellung über die Freiwillige Feuerwehr in der Villa Wippermann finden im August Playmobiltage statt. Jörg Peter Jansen zeigt an einem Wochenende den Einsatzalltag der Feuerwehr in Playmobil.

Szenarien wie retten, bergen, löschen und schützen hat er mit dem Spielzeug nachgestellt. Gedacht sind die Playmobiltage unter dem Titel „Unsere Feuerwehr“ für kleine und große Feuerwehrfans. Am Samstag, 13. August, kann die besondere Ausstellung in der Villa Wippermann von 14 bis 18 Uhr besucht werden. Am Sonntag, 14. August, kann der nachgestellte Einsatzalltag von 11 bis 16 Uhr angeschaut werden.