Platzprobleme an den Schulen: Stadt im MK macht sich Sorgen

Von: Carolina Ludwig

Die Klassen an der Humboldtschule werden größer, für zusätzliche Klassen fehlt allerdings der Platz. © Jakob Salzmann

Es wird eng an der Humboldtschule. Ukraine-Flüchtlinge, steigende Schülerzahlen und die Sperrung der A45 führen dazu, dass einige Jahrgänge bereits voll belegt sind. Eine Vierzügigkeit wäre unter bestimmten Voraussetzungen möglich – aber die Räumlichkeiten dafür fehlen. Das berichtete am Mittwoch Schulleiter Reiner Klausing im Ausschuss für Bildung und Jugend.

Halver – Bei der Einschulung seien die Klassengrößen auf 25 Schüler begrenzt – um der Inklusion gerecht werden zu können. Danach kämen aber immer wieder Schüler dazu, nach der sechsten Klasse im Schnitt alleine etwa zehn Schüler vom Anne-Frank-Gymnasium. „Die Jahrgänge sechs, sieben und neun haben ihre Kapazitätsgrenze erreicht“, berichtete Klausing. Und auch in der Zukunft „befürchte“ er steigende Zahlen und dadurch benötigte zusätzliche Klassen. Vor allem aus Schalksmühle scheuten einige Eltern und Schüler den täglichen Weg über die A45-Umleitung und würden sich eher für eine Halveraner Schule als für eine in Lüdenscheid entscheiden. „Das sind alles Brücken-Opfer“, erklärte Kai Hellmann vom Fachbereich Bürgerdienste. Diese Tendenz sei bereits im vergangenen Jahr bemerkbar gewesen. „Das bereitet uns Sorgen“, sagte Hellmann.

Kapazitätsgrenze ist erreicht

Die vielen Anfragen der Schalksmühler Eltern würden aktuell auf einer Warteliste gesammelt, um so der Bezirksregierung den Bedarf einer vierten Klasse belegen zu können. „Die genehmigt das erst ab 87 Schülern pro Jahrgang“, erklärte Klausing. Für die Schule ergebe sich das Dilemma: „Deckeln wir die Jahrgänge bei 75 Schülern und lehnen alle anderen ab? Oder gehen wir in die Offensive in Richtung 87 Schüler und werden vierzügig?“

Das große Problem: Wohin mit den zusätzlichen Klassen? Die 22 Klassenräume würden von den 18 Klassen bereits genutzt, zwei würden für die Willkommensklasse für ukrainische Geflüchtete und gemeinsames Lernen mit Integration und Inklusion genutzt. Zwei weitere stünden für Differenzierung im Unterricht bereit. Für ein Schulsozialarbeiterbüro habe man schon einen Differenzierungsraum aufgeben müssen, den Betreuungs- und Ruheraum der Ganztagsschüler wolle man nicht auch noch opfern.

„Eine Schule sollte auch mehr als nur Unterricht sein“, betonte Klausing. Die Ausbildung von Streitschlichtern oder Schulsanitätern brauche ebenfalls Räume. Es könne nicht sein, dass pädagogische Konzepte zusammengestrichen werden müssten, um Raum an der Schule zu schaffen, pflichtete Kai Hellmann bei. „Wir nehmen das sehr ernst“, betonte er.

Keine Garantie für Schulplatz in Halver

Kritik kam von Martina Hesse (CDU) auf die Aussage Hellmanns, die Humboldtschule sei für 490 Schüler dreieinhalbzügig geplant worden. „Wie kann man mit einem alten Raumkonzept auf neu auftretende Herausforderungen reagieren?“, fragte sie. Eine Schwierigkeit besteht laut Verwaltung in der vermutlich vorübergehenden Natur dieser Herausforderungen. Auch wenn die Sperrung der A45 noch einige Jahre besteht – aus den Reihen des Ausschusses waren Vermutungen von bis zu sieben Jahren zu hören – so handelt es sich, wie Bürgermeister Michael Brosch es formulierte um einen „hoffentlich zeitlich begrenzten Bedarf“.

Dass Handlungsbedarf besteht, konnte Klausing deutlich machen. Vor allem der bereits ausgelastete sechste Jahrgang besorgte die Ausschussmitglieder mit Blick auf die zu erwartenden Schüler, die zur siebten Klasse auf die Humboldtschule wechseln möchten. „Ich kann nicht ausschließen, dass einige Schüler nach der sechsten Klasse keinen Schulplatz in Halver bekommen“, bestätigte Klausing auf Nachfrage von Martina Hesse.