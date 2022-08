Radwege in Halver: Alle Räder stehen still

Von: Florian Hesse

Schutzstreifen an der Hagedornstraße: Mehr Radweg ist nicht in Halver. Die Fahrradtrassen lassen wohl noch auf sich warten. © Hesse, Florian

Still ruht der See in Sachen Radverkehr. Nahezu alle Projekte, die in diesem Jahr in dieser Hinsicht in Halver angegangen werden sollten, hängen in der Warteschleife, bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion Ramona Ullrich aus der Bauverwaltung.



Halver - „Rückenwind für Radweg-Pläne“ titelte der Allgemeine Anzeiger am 8. Februar 2020. Dabei ging es zunächst um die sogenannte Trasse 1 als Verbindung zwischen Halver und Radevormwald. Da hatte der Landesbetrieb Straßen.NRW Bereitschaft signalisiert, die Kosten für den parallelen Radweg zur Bundesstraße 229 zu übernehmen, Die Stadt sollte bei den Planungen in Vorleistung treten. Das tat sie dann auch. Und muss seitdem Planungsunterlagen nachliefern. Die geforderte Artenschutzprüfung sei beauftragt, sagt Ramona Ullrich. Dass in diesem Jahr noch etwas passiert, hält sie beim Blick in den Kalender für unwahrscheinlich.

Wie bei der Radtrasse – eigentlich geht es sogar um vier, die nach und nach realisiert werden sollen – herrscht politisch weitgehender Konsens, Schüler zum Radeln anzuregen. Während sich der Sommer dem Ende entgegen neigt, fehlt für einen wichtigen Bestandteil des geplanten Schülerradweges nach wie vor die schriftliche Genehmigung. Das wäre dann die Beschilderung der Hermann-Köhler-Straße als Fahrradstraße, was für mehr Schutz der Kinder und Jugendlichen sorgen sollte. Die dürften dann in der Tempo-30-Zone auch nebeneinander fahren und damit die Geschwindigkeit für Pkw vorgeben, sie sie sonst trotz enger Platzverhältnisse überholen würden. Ohne Stempel aus dem Kreishaus gibt’s aber keine Beschilderung. Immerhin: Die Signale aus Lüdenscheid seien „positiv“, gibt Ramona Ullrich ihre Eindrücke wieder.



Wirklich schlimm ist das aber nicht, weil ein weiterer Teil des Schülerradweges ebenfalls noch abgestimmt werden muss. Das betrifft den Abschnitt der Frankfurter Straße von der Karlshöhe Richtung Schulen. Die Schüler sollen in diesem Bereich den Fußweg nutzen, um nicht auf der stark befahrenen Landesstraße 528 radeln zu müssen.



Der Kenntnisstand für diesen Bereich hat sich aber nicht geändert: „Die Nutzung der Gehwege an der Frankfurter Straße ist noch mit der Straßenverkehrsbehörde abzustimmen.“ Das Zitat stammt übrigens von Juni 2021 und hat unverändert Gültigkeit. Es werden geradde neue Zeichnungen eingefordert.



Ob der Masterplan Radverkehr des Märkischen Kreises Halver beim Thema Fahrradfahren nach vorne bringt, könnte sich in den kommenden Monaten zeigen. Dann wird das Planwerk Thema für den Kreistag. Beraten werden könnte es auf lokaler Ebene dann im ersten Quartal 2023