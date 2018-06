Beschleunigtes Verfahren für Baugebiet Schmittenkamp?

Oberbrügge - Um die Erschließung des geplanten Neubaugebiets Schmittenkamp in Oberbrügge zu erleichtern, zieht die Verwaltung ein beschleunigtes Verfahren in Betracht.

Möglich würde dies nach Einschätzung von Stadtkämmerer Markus Tempelmann durch eine gesetzliche Neuregelung zur Dämpfung der Wohnungsnot. Tempelmann sieht einen erheblichen Bedarf an Wohnraum auch für die Stadt Halver, weil die Schaffung neuen Wohnraums in den vergangenen Jahren nicht in ausreichendem Umfang geschehen sei.

Das zeigt auch ein Bericht der Verwaltung im Ausschuss für Planung und Umwelt vom vergangenen Mittwoch. Die vorhandenen Baugebiete seien weitgehend ausgereizt, skizzierte Planer Peter Kaczor die Lage für Lütgenheide, Leyer Sonnenschein und auch für das jüngste Gebiet, die Falkenstraße. Flächen vorhanden seien noch in einer Größenordnung von vier bis fünf Grundstücken im Bereich Neuen Herweg.

Mögliche Bebauung westlich der Schmiedestraße

Vor diesem Hintergrund rückt die Bevorratung von Wohnbauflächen in Oberbrügge verstärkt in den Blickpunkt. Westlich der Schmiedestraße ist die Stadt Eigentümerin einer Fläche von sechs Hektar, von denen zunächst vier Hektar für eine Bebauung infrage kämen.

Würde die Stadt Halver die Möglichkeit des vereinfachten Verfahrens nutzen, wären keine Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft und keine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. Dafür müsste allerdings bis zum Ende kommenden Jahres der Aufstellungsbeschluss und bis Ende 2021 der Satzungsbeschluss für das Baugebiet vorliegen.

Wann es konkret wird am Schmittenkamp, steht allerdings noch nicht fest. Nächster Schritt wäre, ein Planungsbüro zu finden und zu beauftragen. Das müsste für die Erschließung auch berücksichtigen, dass bei Bedarf langfristig auch Flächen für die Bebauung in Betracht kommen könnten, die bei der jetzigen kleineren Lösung nicht berücksichtigt sind.