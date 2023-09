Alles ist vorbereitet fürs große Gemeindefest

Von: Ursula Dettlaff

Für das kommende Wochenende lädt die katholische Kirchengemeinde Christus-König zu ihrem beliebten Pfarrfest ein. Dabei dürfen sich die Besucher wieder auf ein Programm für die ganze Familie freuen. Die Vorfreude bei den Helfern ist groß. © DETTLAFF-RIETZ

Pfarrfest lockt fürs Wochenende wieder rund um die katholische Kirche in Halver. Eröffnung ist am Samstag.

Halver – Auf die richtige Vorbereitung kommt es an: Seit Dienstag bauen Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde Christus-König an der Hermann-Köhler-Straße die Buden für das Pfarrfest am kommenden Wochenende auf. Nach nur knapp 120 Minuten war die Budenstadt schon fast bezugsfertig, sodass einem bunten Fest für die ganze Familie nichts mehr im Weg steht.

Zur Erinnerung: Die offenen Holzhäuser waren im vergangenen Jahr zum 50-jährigen Gemeindejubiläum erstmals zum Einsatz gekommen, nachdem am 2. Mai 2021 eine Garage im Hinterhof gebrannt und auch die Buden zerstört hatte. Ein Gemeindefest ohne die Budenstadt kam für die Organisatoren jedoch nicht in Frage. Etwa ein Dutzend Ehrenamtler packten damals mit an, damit die 13 Buden pünktlich zum Gemeindefest fertig wurden. Lisa Stratmann schrieb damals für die Netzwerk-Ausgabe der Pfarrei die Materialliste auf: ein Kilometer Holzlatten, 7215 Schrauben, 6500 Tackernadeln, 225 Quadratmeter Gewebefolie, 52 Regalschienen und 30 Liter Holzlasur.

Zahlreiche Helfer packten in dieser Woche mit an, um die kleine Budenstadt rund um die katholische Kirche aufzubauen. Der Akkuschrauber war dabei im Dauereinsatz. © Dettlaff-Rietz, Ursula

„Und viele freie Wochenenden und Abende“, schrieb sie weiter. R und L – die Richtungsmarkierungen an den Mittelstreben der Imbissbude, erwiesen sich schon damals als wichtige Aufbauhinweise. Und dann waren da noch diese großen Farbeimer. Diese enthielten keine Farbe, sondern etwas, das für den Hüttenaufbau unerlässlich ist: eben jene 7215 Schrauben. Nicht nur an der Imbissbude, sondern auch an der Losbude und der Cocktailbar hörte man das Surren der Akkuschrauber. Die Vorfreude auf das Fest war dem Team anzumerken. „Es wird ein Fest für die ganze Familie“, kündigte Ralf Wegerhoff, Mitglied des Kirchenvorstandes, an.

Und das soll es auch in diesem Jahr werden: 15 leuchtend gelbe Plakate, mit blauer und roter Aufschrift laden nun zum Pfarrfest am Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, ein. Sie hängen an Laternen im ganzen Stadtgebiet – und haben neben der Werbung noch eine weitere besondere Funktion: Sie sind Teil eines Gewinnspiels. Wer alle 15 Standorte der Plakate benennen kann und diese schriftlich zum Pfarrfest mitbringt, erhält am Bierwagen ein Kaltgetränk nach Wahl.

Eröffnung am Samstag um 15 Uhr

Eröffnet wird das Fest am Samstag um 15 Uhr. Es wird Kaffee, Kuchen und Waffeln, Pommes, Steaks und Würstchen geben. Das Team der Kita St. Nikolaus, die Pfadfinder und die Ehrenamtlichen des Kindergottesdienstes Kleiner König sorgen an beiden Tagen einmal mehr für ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Ab 19 Uhr darf gefeiert werden: Dann spielt die Band „Verwandt“ auf und möchte für die entsprechende Stimmung unter den Besuchern sorgen.

Weiter geht es am Sonntag mit einem Gottesdienst um 11.15 Uhr. Dieser wird von der Band „Ultreya“ musikalisch mitgestaltet. Nach dem Mittagessen und Frühschoppen lädt Heidrun Rediger um 15 Uhr zu einer Führung durch die Krypta ein. Und wer mag, kann sich beim Kistenklettern in luftige Höhen wagen oder beim Büchertrödel stöbern.