VW Piepenstock expandiert

Halver - Das Autohaus Piepenstock baut an seinem Standort Hagener Straße eine neue Halle für großvolumige VW-Nutzfahrzeuge sowie für Einstell- und Vermessungsarbeiten.

Unmittelbar an die bisherige Werkstatt schließt der Neubau, in dem künftig Fahrzeuge bis zu einer Länge von 6,83 Meter, einer Höhe von 2,59 Meter und einer Breite von 2,42 Meter repariert und gewartet werden können, an.

Seit Anfang Juni laufen die Bauarbeiten. Wie Geschäftsführer Dr. Michael Piepenstock und Filialleiter Sebastian Smigaj am Donnerstag bei der Vorstellung des Neubauprojekts erläuterten, wird die 10 x 10 Meter große Halle in der kommenden Woche aufgebaut. Mit der Innenausstattung beabsichtigt das Unternehmen Ende August fertig zu sein.

„Aktuell werden aufgrund der erfreulichen Serviceauslastung zwei zusätzliche Arbeitsplätze speziell für großvolumige VW Nutzfahrzeuge sowie für Einstell- und Vermessungsarbeiten in einer direkt an die bisherige Werkstatt angrenzenden Halle vollständig neugebaut“, berichtet Piepenstock. Derzeit sind insgesamt 17 Mitarbeiter einschließlich Filialleiter und vier Auszubildenden in der Halveraner Filiale des Unternehmens, das vor 130 Jahren in Hülscheid als kleine Huf- und Wagenschmiede gegründet wurde, beschäftigt. In Halver ist der Betrieb seit 1969 ansässig.

Von der Frankfurter Straße, wo damals ein Betrieb gepachtet wurde, zog das Autohaus 1980 zum heutigen Standort an der Hagener Straße in einen Neubau mit großzügigem Ausstellungsraum, Kundendienst- und Werkstattbereich, Teile- und Zubehörlager sowie großer Freifläche um. Mehrfach gab es seither bauliche Veränderungen. Durch den Neubau der Halle ist das in vierter Generation geführte Familienunternehmen mit Betriebsstätten in Lüdenscheid, Halver sowie Hagen, Siegen (beides Porsche Zentren) und Neubrandenburg nun vor Ort in der Lage, auch den großvolumigen VW Nutzfahrzeugbereich abzudecken.

Um geeignete Azubis zu gewinnen und für die Autowelt der Zukunft gerüstet zu sein, arbeitet das Autohaus, das inzwischen zu den 100 größten VW-, Audi-, Skoda- und Porsche-Vertragshändlern in Deutschland gehört, seit geraumer Zeit mit einem jungen Start up Unternehmen zusammen.

Dessen Devise „Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of your clients” (Kunden kommen nicht zuerst. Mitarbeiter kommen zuerst. Wenn du Sorge für deine Mitarbeiter trägst, tragen sie Sorge für die Kunden) hat Michael Piepenstock zutiefst beeindruckt. Entsprechend setzt er auf kontinuierliche Mitarbeiterschulungen. Eine zum Unternehmen gehörende, angrenzende Brachfläche an der Hagener Straße möchte Piepenstock vermarkten.