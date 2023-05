„Unerwartet gut“: Ein Jahr Gärtnerei in Stöcken

Von: Monika Salzmann

Die kalte Jahreszeit haben Lisa Escher (rechts) und Gesa Brandt für die Aufzucht von Jungpflanzen genutzt. Derzeit warten sie sehnlich auf wärmeres Wetter, um im Garten wieder richtig durchstarten zu können. © Salzmann, Jakob

„Intensiv, aber superschön!“ Mehr als positiv fällt das Fazit der Freundinnen Lisa Escher und Gesa Brandt nach einem Jahr Gemüsegärtnerei Stöcken aus.

Halver – Seit sich die beiden jungen Frauen in Schwenke einen Traum erfüllten und auf 2500 Quadratmetern einen alten Bauernhofgarten wiederbelebten, hat sich viel getan in der idyllisch gelegenen Gärtnerei in Stöcken 1 in Halver.



Ein Selbstbedienungs-Häuschen mit Kartoffeln, Eiern und Honig, das die beiden Halveranerinnen unweit der Gärtnerei eingerichtet haben, läuft gut und war auch im Winter für viele Halveraner eine Anlaufstation. Von den sechs Tonnen Kartoffeln, die sie geerntet haben, sind gerade noch fünf Säcke übrig. Zur Auswahl gab’s vier verschiedene Sorten. Darüber hinaus haben Hühner Einzug auf dem Hofgelände gehalten. 50 Hühner, die die frischen Eier für den Eigenbedarf und den Selbstbedienungsladen liefern, führen auf dem Hof ein glückliches Leben. Ein stolzer Hahn bewacht den Harem.



Zudem sind mannigfaltige Kontakte geknüpft – beispielsweise zur Lindenhofschule, die mit den Kindern zu Besuch in der Gemüsegärtnerei war. Das Wichtigste: Die beiden Gärtnerinnen, die zusammen sechs Kinder haben, konnten in ihrem ersten Jahr Gemüsegärtnerei jede Menge Erfahrung in der Aufzucht von Gemüse sammeln und manche Herausforderung meistern.



Derzeit warten sie sehnlich auf etwas wärmeres Wetter, um wieder richtig durchstarten zu können. Mit ihrem „Kindergarten“, wie sie die selbst gezogenen Jungpflanzen im Treibhaus liebevoll nennen, haben sie allerdings schon jetzt mehr als genug zu tun. Von Anfang an auf mehr als die reine Selbstversorgung konzipiert, entwickelte sich die Gemüsegärtnerei bereits in ihrem ersten Jahr zum Erfolgsmodell. „Es ist unerwartet gut gelaufen“, berichten Lisa Escher und Gesa Brandt. Zwar rechneten sie an den Verkaufstagen ihres Gemüses mit Abnehmern, aber nicht in der Größenordnung, wie sich der Verkauf letztlich gestaltete. „Es waren super viele Leute da“, erzählen die beiden. „Wir waren oft leer gekauft.“ Bohnen und alles, was sie für den Winter einkochen wollten, sei weg gewesen. Viele, die das regionale, frische Gemüse kennengelernt haben, kommen seither regelmäßig.



Für dieses Jahr haben sich die beiden Mütter, die auf Permakultur im Einklang mit der Natur setzen, vorgenommen, den Garten effizienter zu nutzen und sich im kommenden Jahr zu vergrößern. Auf dem Hof ihres Urgroßvaters, den Lisa Escher aus seinem Dornröschenschlaf weckte, werden dann weitere Flächen frei. Bis dahin wollen die beiden Gemüsegärtnerinnen weitere Erfahrung sammeln. „Wir waren ja blutige Anfänger und hatten noch keine Routine.“ Die haben sie jetzt – und auch jede Menge Erfahrung, Schädlinge frühzeitig zu erkennen und auf natürliche Weise zu bekämpfen. Beispielsweise wissen sie jetzt, dass ein scharfer Aufguss aus Chili und Knoblauch Blattläuse vertreibt.



Stand im vergangenen Jahr ein Bienenvolk auf dem Gelände, sollen in diesem Jahr bereits sechs Bienenvölker ausreichend Nahrung in der Umgebung finden und für noch mehr Halveraner Honig sorgen. „Ein Imker versorgt uns mit Honig“, berichten Lisa Escher und Gesa Brandt, die nach wie vor „offen für alles, was uns vor die Füße fällt“ sind. Beispielsweise für Samen, gerne Samen alter Sorten, die sie erhalten möchten. Bei Tomaten hatten sie das Glück, solche Samen in die Hände zu bekommen.



Derzeit sind die beiden Frauen dabei, ihre Pflanzentauschbörse am 6. Mai (11 bis 18 Uhr) in Stöcken vorzubereiten. Da häufig danach gefragt wird, werden sie dort auch Jungpflanzen – größtenteils selbst gezogen – verkaufen. 3000 bis 4000 Jungpflanzen stehen bereit. Livemusik, Kaffee, Kuchen und Grillwürstchen sollen den Tag in Schwenke abrunden. Der Erlös aus Speisen und Getränken soll den Halveraner Grundschulen zugutekommen.



Mit dem Verkauf ihres Gemüses möchten Lisa Escher und Gesa Brandt, die telefonisch unter der Rufnummer 01 57/30 73 05 74 erreichbar sind und Infos per WhatsApp bereitstellen, im Mai starten. Der Donnerstag (16 bis 18 Uhr), der schon im Vorjahr Verkaufstag war, bleibt erhalten. Über einen zweiten Verkaufstag machen sich die beiden Freundinnen noch Gedanken. Im Einklang mit den Jahreszeiten gibt es dann wieder Frisches direkt vom Feld –angefangen bei Salat, Mairüben, Radieschen und anderem Frühjahrsgemüse bis hin zu Kohl und Kartoffeln, die nach dem guten Ertrag im Vorjahr auch diesmal eine wichtige Rolle spielen sollen. Einiges ist schon in der Erde und braucht jetzt Sonne und Wärme.