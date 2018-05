Pfingstscheunenfest der Landjugend Halver

Halver - Feiern, Freunde treffen und nach Herzenslust abtanzen: Einmal mehr entwickelte sich das Pfingstscheunenfest der Landjugend zu einer Mega-Party mit Kult-Charakter. Bereits zum 41. Mal legte die Landjugend ihre Erfolgsveranstaltung auf. Diesmal war der Hof Berbecker in Halver-Anschlag Ziel Hunderter feierlustiger Partygänger.

In knapp einwöchiger Vorarbeit hatte das Orga-Team um Marvin Stache und Fabian Hager alles vorbildlich für die Traditionsveranstaltung vorbereitet, die große Scheune in einen riesigen Dancefloor verwandelt und für einen reibungslosen Ablauf des Drumherums – angefangen beim Parken auf der großen Wiese bis hin zur Verpflegung – gesorgt.

Rund 50 Helfer waren am Pfingstsamstag im Einsatz, um die Kultparty mit Strahlkraft in umliegende Kommunen zu stemmen. Sogar aus der Gegend von Bern waren Gäste dabei. Seit vielen Jahren eng mit zwei Halveraner Familien befreundet, feierte die Schweizerin Ruth Hostettler begeistert mit. Mächtig Stimmung machte die Coverband „super liQuid“ aus Siegen/Olpe, die zum dritten Mal in Folge bei der Scheunenparty der Landjugend mit Ohrwürmern aus den letzten drei Jahrzehnten einheizte.

In der Besetzung Heiko Schmidt (Gitarre), Marcus Schürmann (Bass), Tim Taplick (Gesang), Marc Adam (Drums) und Jan Röttger (Keyboards) ließen es die Gewinner des Deutschen Rock- und Poppreises in der Kategorie „Beste Coverband“ (2014) krachen und reihten Hit an Hit. Vom „Kölsche Jung“ bis „Sauerland“, von „Major Tom“ bis „Uptown Funk“ reichte die Palette. Von Anfang holte sich die Band, die erfolgreich auf Publikumsnähe setzte, die Feiernden zum Mitmachen mit ins Boot.

In den Spielpausen sorgte DJ Marc Dürhager aus Hückeswagen dafür, dass die Stimmung auf hohem Level blieb. Erstmalig versorgte die Fleischerei Geier aus Lüdenscheid hungrige Partygänger mit Pommes, Bratwurst und Currywurst. Vor und in der Scheune, in der durch Partylichter und farbiges Licht Discofeeling aufkam, konnten sich die Besucher mit Getränken versorgen.

Zu Ehren ihrer Gastgeberin hatte die Landjugend eigens den Cocktail „50 Jahre Doris“ – Sekt mit Malibu und Maracujasaft – kreiert. Auch Klassiker wie „Tequila Sunrise“ oder „Sex on the beach“ gab’s im Angebot. Für den Fall der Fälle waren der Löschzug Bommert der Freiwilligen Feuerwehr, die Johanniter und der Matrix Sicherheitsdienst vor Ort. Bis in die frühen Morgenstunden pulsier