Pferde-Quartett aus Halver hat sich von Silvester-Panik gut erholt

+ © Opfermann Wieder vereint: Enya, Lara und Alina Büchmann (von links nach rechts) mit den drei Ausreißern Aladin, Timmy und Chili. Henry, der vierte im Bunde, verpasste den Fototermin wegen eines Zahnarztbesuchs. © Opfermann

Halver - Die vier Pferde, die an Silvesternacht panisch von ihrem Hof in Vormbaum flüchteten, haben ihren Ausflug gut überstanden. Die Ausreißer sind schon wieder ganz entspannt, wälzen sich verspielt auf dem Boden oder scheuern sich an einem Holzpfosten. Auf ihrer Flucht hatten die Pferde großes Glück, sagen die Büchmanns, die mit zahlreichen Helfern in der Silvesternacht versuchten, die ausgerissenen Pferde bei Nacht und Nebel wiederzufinden.