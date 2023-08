Christus König feiert Gemeindefest Anfang September

Von: Ursula Dettlaff

Stefan Wüller und Lisa Stratmann präsentieren das Programm des Gemeindefestes. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Zwei Tage dauert das Pfarrfest der katholischen Kirchengemeinde Christus König

Halver – In wenigen Wochen ist es wieder soweit: Die Katholische Kirchengemeinde Christus König lädt für Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, zum Gemeindefest ein.



Die Veranstalter hoffen auf ebenso viele Besucher wie im vergangenen Jahr. „Die Stimmung war so gut, das motiviert uns natürlich auch“, sagte Lisa Stratmann. Man habe zwar gutes Wetter bestellt, baue aber vorsichtshalber trotzdem eine Überdachung auf.



Das Programm an beiden Tagen

Zum Programm: Eröffnet wird das Fest am Samstag, 2. September, um 15 Uhr. Das Beiern, also das manuelle Anschlagen, der Kirchenglocken kann man um 17 Uhr vernehmen. Dabei werden die Klöppel der Glocken durch manuelles Anschlagen über Seilzüge in Schwingungen versetzt. Ab 19 Uhr ist Partytime mit der Band Verwandt. Die Band sorgt mit aktuellen Charthits und Oldies für Superstimmung. Die Musiker spielen Covermusik der vergangenen 30 Jahre.



Am Sonntag, 3. September, um 11.15 Uhr beginnt das Fest mit einem Familiengottesdienst. „Wir laden in unser Wohnzimmer ein“, formulierte es Stefan Wüller, Mitglied des Kirchenvorstandes. Musikalisch wird der Gottesdienst von der Band Ultreya begleitet.



Nach dem Gottesdienst gibt’s Mittagessen. Ab 12 Uhr können sich große und kleine Besucher beim Kistenklettern gut gesichert in schwindelnde Höhen wagen. Hüpfburg, Kinderkarussell und viele Spielstationen bilden ein abwechslungsreiches Kinderprogramm auf dem Gelände rund um die Kirche. Das Team der Kita St. Nikolaus lädt ebenfalls zu Spiel und Spaß ein. An beiden Tagen gibt’s wie gewohnt Kuchen und Waffeln im Café, einen Cocktailstand sowie einen Bierstand, Pommes, Steaks und Würstchen.



Helfer für den Aufbau gesucht

Für den Aufbau für das Gemeindefest werden noch Helferinnen und Helfer gesucht. Ab Dienstag, 29. August, 17 Uhr, beginnen die Vorbereitungen an der Kirche Christus König. Wer beim Aufbau helfen, Kuchen backen oder einen der Stände auf dem Fest betreuen möchte, kann sich mit Ralf Wegerhoff unter der Rufnummer 0 23 53/1 42 88 in Verbindung setzen oder eine E-Mail an



team-halver@christus-koenig.de schreiben.