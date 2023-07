Nach „Don Simon´s“-Schließung: Braucht es neue Ideen?

Von: Frank Zacharias

Vorerst geschlossen: Der „Don Simon´s Avenue“ im Schieferhaus an der Frankfurter Straße fehlt es an Personal. Das hatten die Betreiber am Wochenende via Instagram mitgeteilt. © Kortmann

Die besondere Lage weckt Erwartungen – doch die werden derzeit nicht erfüllt: Die „Don Simon´s Avenue“ im Schieferhaus an der Frankfurter Straße ist derzeit geschlossen. Vorübergehend, wie Mitinitiator Mahesh Hewakandamby im Gespräch mit unserer Redaktion betont hatte.

Halver - Bis am 26. Februar mit geladenen Gästen endlich gefeiert werden konnte, hatte es lange gedauert: Die Realisierung der Pläne für „Don Simon´s Avenue“ an eben jenem Ort, wo einst das Tortenatelier untergebracht war, hatte sich länger hingezogen, als es sich Mahesh Hewakandamby und sein Sohn Akila gewünscht hätten. Doch vier Monate später muss das Projekt wieder auf Eis gelegt werden: „Don Simon´s Avenue“ ist geschlossen. Zumindest vorerst.

„Aufgrund des Personalmangels können wir einen regulären Betrieb derzeit nicht sicherstellen“, sagt Mahesh Hewakandamby, der einige Meter weiter das in Halver längst etablierte Restaurant „The Elephants“ betreibt. Die Lage auf dem Personalmarkt sei in der Gastronomie derzeit akut. Abschreiben will er sein beziehungsweise das Projekt seines Sohnes aber noch nicht. „Wir haben Anzeigen geschaltet und suchen weiter. Wir geben da Vollgas, damit wir sobald wie möglich wieder öffnen können.“

Dass die Schließung allerdings auch politische Dimensionen hat, daraus macht Simon Thienel, Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt, keinen Hehl. Die Verwaltung ist direkt betroffen, denn: Sie ist bekanntlich Eigentümerin des Gebäudes und Verpächterin.



Kämmerer: „Ein großes Thema in der Bevölkerung“

„Wir haben es hier mit einem zentralen Punkt in Halver zu tun, der auch ein großes Thema in der Bevölkerung ist“, sagt Thienel. „Es kann nicht die Lösung sein, dass dieser Ort dauerhaft geschlossen ist.“ Zugleich äußert er aber Verständnis für den Betreiber. „Man darf nicht vergessen, dass auch das Tortenatelier damals wegen Personalmangels schließen musste. Das ist in der Branche ein Riesenproblem.“



Grundsätzlich traue die Stadt Mahesh Hewakandamby zu, dass er das geplante Konzept umsetzt. „Wir wissen, was er kann“, betont Simon Thienel. Diese Fähigkeiten sehe man ja am Erfolg des Restaurants „The Elephants“ an der Bahnhofstraße. Ob sich allerdings in kurzer Zeit gleich vier Stellen besetzen ließen, sei fraglich. Und dann?

Alternative Konzepte?

„Vielleicht sollten wir dann noch mal in die Bevölkerung reinhören, was sie eigentlich will. Vielleicht ist das, was wir als Stadt uns dort vorgestellt haben, nicht das, was die Bürger eigentlich möchten“, sagt Simon Thienel. Angesichts des durchaus umfangreichen Gastro-Angebots in Halver sei das Feld eventuell ausreichend bestellt.

Jetzt wolle man aber erst einmal nach vorne schauen: Gemeinsam mit Mahesh Hewakandamby arbeite man an einer Lösung, betont der Erste Beigeordnete, der mit dem Gastronomen in der kommenden Woche eine Erklärung zur Zukunft der „Don Simon´s Avenue“ im Schieferhaus abgeben will.



An der Möglichkeit, das Obergeschoss für Veranstaltungen zu mieten, soll sich während der Schließung indes nichts ändern.



„Don Simon´s“-Angebot jetzt bei „The Elephants“

Auf die bislang im „Don Simon´s“ angebotenen Speisen müssten die Gäste aber nicht verzichten, wie Mahesh Hewakandamby betont. Fortan gebe es im „The Elephant´s“ Kuchen, Frühstück „und weitere Leckereien“, wie auch auf einem Aushang am Eingang zur derzeit geschlossenen Gastronomie zu lesen ist. Auch die Öffnungszeiten des „Elephants“ würden daher angepasst: Das Restaurant an der Bahnhofstraße öffne nun immer bereits um 9 Uhr, sagt Hewakandamby.