Auch die Volme hat viel Wasser - Pegelstand zwischenzeitlich über 120 Zentimeter

So voll ist die Volme in Oberbrügge.

Oberbrügge/Schalksmühle - In Werdohl und Altena ist Land unter. Da ist der Pegel der Lenne in den vergangenen Tagen ordentlich gestiegen. Auch die Volme im Volmetal ist voll.

Nach dem Regen in den vergangenen Wochen war der Pegel der Volme sichtbar gestiegen, seit dem Wochenende sinkt er allerdings wieder.

Am Montag wurde an der Pegelmessstelle Stephansohl ein Pegelstand von 60 Zentimetern gemessen, am Freitag und Samstag lagen die Maximalwerte dort sogar über 120 Zentimeter.

Die Volme in Oberbrügge ist gut gefüllt. Der Pegel sinkt aber wieder. pic.twitter.com/hEF3vOgTvN — Come-on (@comeon_de) 18. März 2019

Auswirkungen durch den hohen Wasserstand – abgesehen von der Streckensperrung der Bahn ab Rummenohl wegen überspülter Gleise – gab es für die Anwohner in Volmenähe allerdings nicht.

„Das Hochwasser wirkt sich erst dann aus, wenn der Pegel bei 180 bis 200 Zentimetern steht“, erklärt dazu Marc Fürst, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Schalksmühe. Dann habe man beispielsweise mit vollgelaufenen Kellern zu tun. „Vorher hat das noch keine Auswirkungen.“

