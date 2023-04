Osterfeuer in Halver am Wochenende 

Ostern

Ostern in Halver: Wo es brennt und der Osterhase kommt. Eine Übersicht.

Osterfeuer

Um 18 Uhr beginnt das Abendprogramm. Der Grill wird angeschmissen und Würstchen gegrillt. Darum kümmert sich der Männergesangverein (MGV). Auch Getränke werden angeboten, darum kümmern sich die Didas (Bodyforming/Konditionsgymnastik für Frauen). Es gibt außerdem Musik. Mit Einbruch der Dunkelheit wird das Osterfeuer entzündet.

Nur 42 Osterfeuer sind für das kommende Wochenende in Halver angemeldet, deutlich weniger als im vergangenen Jahr. Das teilte Lutz Eicker vom Fachbereich Bürgerdienste auf Anfrage mit. Nach zwei Corona-Jahren ohne Osterfeuer konnten 2022 erstmals wieder die Menschen zusammenkommen. Im vergangenen Jahr waren noch 63 Osterfeuer angemeldet, vor Corona waren es jeweils etwa 100 Feuer.

42 Osterfeuer

Den starken Rückgang kann sich Lutz Eicker nicht erklären, man sei im Rathaus allerdings nicht böse drum: „Brauchtum hin oder her, es ist ja eine schöne Sache, aber wir sind froh, wenn es weniger Feuer sind. Vielleicht tun sich dieses Jahr mehr Menschen zusammen und so soll es ja eigentlich auch sein“, findet Eicker. Jedes Osterfeuer setze schließlich auch Emissionen frei. „Vielleicht setzt sich so langsam der Umweltschutzgedanke durch“, mutmaßt er.



Wer gerne etwas mehr Programm genießen möchte, kann auch in diesem Jahr nach Oberbrügge oder Schwenke fahren. Verschiedene Oberbrügger Vereine veranstalten am Ostersamstag wieder das bekannte Event mit Ostereiersuche für Kinder ab 14 Uhr (Anmeldung unter www.tus-oberbruegge.de) und einem Osterfeuer-Programm mit Verpflegung und Musik ab 18 Uhr.



Bever und Schwenke

Die Freie evangelische Gemeinde Bever feiert in Schwenke (Hohenplanken) am Ostersonntag mit Musik, Verpflegung und einer Andacht. Die Osterfeuer sollen beide jeweils bei Einbruch der Dunkelheit angezündet werden.

Eiersuche

Der Osterhase kommt am kommenden Samstag, 8. April, nach Oberbrügge. Und nicht nur der: Verschiedene Vereine beteiligen sich an dem diesjährigen Oster-Event in Halvers größtem Ortsteil. Eine Eiersuche für die Kinder und ein Osterfeuer sind unter anderem geplant, wie das Planungsteam mitteilt. Am vergangenen Samstag fanden vor Ort am Bürgerhaus am Nocken bereits die ersten Vorbereitungen statt.

Der MGV Oberbrügge-Ehringhausen, die Freiwillige Feuerwehr und der TuS Oberbrügge sind mit dabei. Um 14 Uhr geht die Veranstaltung bereits los. Während die Ostereier versteckt werden, starten die Kinder zu der mittlerweile traditionellen Wanderung zu Biobauer Henning Wolf. Sobald alle zurück sind, findet die Ostereiersuche statt. Wer an der Aktion teilnehmen möchte, sollte sich vorher anmelden. „Der Osterhase muss doch wissen, wie viele Eier er verstecken muss“, heißt es vonseiten der Organisatoren.



Anmelden kann man sich online auf der Homepage des TuS Oberbrügge unter https://www.tus-oberbruegge.de/2023/03/01/tus-ostereiersuche-anmeldung/. Am Nachmittag gibt es außerdem Kaffee und Kuchen. Wer noch einen Kuchen fürs Büfett backen möchte, kann das gerne machen und im Bürgerhaus abgeben.