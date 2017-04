Osterfeuer 2017 in Hohenplanken

Halver - „Ostern vertreibt die Dunkelheit.“ Trotz Kälte und Nässe ließen sich am Ostersonntag Hunderte von Besuchern beim traditionellen Osterfeuer der Freien evangelischen Gemeinde Bever in Hohenplanken von österlicher Freude anstecken.

Bei nasskaltem, ungemütlichem Schauerwetter richtete die FeG die Traditionsveranstaltung mit Live-Musik, kurzer Andacht, dem Abbrennen des meterhoch aufgestapelten Osterfeuers und gemütlichem Beisammensein aus.

Was das Schuhwerk anging, waren diejenigen, die mit Gummistiefeln zur Veranstaltung auf der regennassen, matschigen Wiese gekommen waren, am besten beraten. Mit einem Anspiel, das der Andacht vorausging, stimmte Lev Leib eindrücklich auf die Osterbotschaft ein. Auf die Folgen, die das Zuwiderhandeln gegen väterliches Verbot haben kann, wies er in szenischem Spiel anschaulich hin. „Die verbotene Frucht schmeckt besser seit Anbeginn der Zeit“, griff FeG-Pastor Johann Schick in seiner Ansprache den Faden auf. „Gott, ich hab gehört, was du gesagt hast, aber eigentlich möchten wir etwas ganz anderes“, führte er aus. Viel Dunkelheit sei durch menschlichen Eigensinn in die Welt gekommen. Auf Terrorangriffe, verhungernde Menschen in einer Welt des Überflusses und vieles mehr, was die Welt dunkel macht, wies er hin. „Deswegen brauchen wir Ostern“. Ostern vertreibe die Dunkelheit. Nicht bei den Großen und Mächtigen, sondern bei jedem Einzelnen fange die Dunkelheit an.

Osterfeuer in Hohenplanken Zur Fotostrecke

Mit dem Osterfeuer entzündete die FeG im übertragenen Sinne zugleich ein Feuer – Licht und Wärme – im menschlichen Leben. Mit Songs wie „Die Liebe des Retters hat triumphiert“ untermalte die Jugendband der Gemeinde – Christina Heratsch (Gitarre und Gesang), Benny Bitz (E-Gitarre), Felix Bitz (Cajon), Ole Strohschein (Bass), Timo Pulvermacher (E-Piano), Anna Kimpenhaus (Gesang), Laura Salnikow (Gesang) und Miriam Woehl (Saxofon) – das gesprochene Wort. Für den Auftritt der Band, die sich maßgeblich aus der Jugendgruppe C-Lan rekrutierte, war eigens eine neue Bühne gebaut worden.

Federführend Mario Busch und ein achtköpfiges Team zeichneten für die Ausrichtung der Traditionsveranstaltung verantwortlich. Das von rund 40 Helfern meterhoch aufgeschichtete Osterfeuer, das nach der Andacht angezündet wurde, war erst tags zuvor zusammengetragen worden. Bäume und Schnittholz von Nachbarn aus dem näheren Umkreis bildeten die Basis des imposanten Feuers. Dieses bei der Nässe in Gang zu bringen, war indes kein leichtes Unterfangen. Bevor die Flammen meterhoch in den Himmel schossen und ein faszinierendes Schauspiel boten, zogen dicke Rauschschwaden weithin sichtbar übers Land. Neben dem großen Feuer brannte in der Nähe ein kleines Feuer, wo Kinder Stockbrot backen und sich die Zeit vertreiben konnten. Nach dem Prinzip „Gib, was es dir wert ist“ lief der Würstchen- und Getränkeverkauf. Der Erlös war für das Kids-Camp der Organisation „Wort des Lebens“ (WdL) bestimmt.