Ostereiermarkt am Wochenende im MK

Von: Ursula Dettlaff

Frauke Sinnwell hat ihren ganz eigenen Stil: die ornamentale Malerei. © Ursula Dettlaff-Rietz

Für das kommende Wochenende (11. und 12. März) lädt der Heimatverein wieder zu seinem beliebten Ostereiermarkt ein – und dies bereits zum 29. Mal. Zweimal musste die Traditionsveranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen, nun wird es im Bürgerzentrum an der Mühlenstraße wieder filigrane Unikate zu sehen und zu kaufen geben.

Halver – Im Vorfeld des Marktes hat der Allgemeine Anzeiger stellvertretend zwei Ausstellerinnen besucht: Frauke Sinnwell und Beate Neumann.

Gemeinsam mit ihrem Mann Werner Sinnwell initiierte Frauke Sinnwell einst den Ostereiermarkt in Halver. „Ich war 40 Jahre lang auf Ostereiermärkten“, erklärt Sinnwell, die ihren Stand in Münster, Hameln und auf Märkten im Odenwald und in Ostfriesland aufbaute. So hatte sie Kontakt zu vielen Ausstellerinnen und Ausstellern. „Das wäre für Halver auch schön“, überlegte sie damals. 1992 war Werner Sinnwell Kulturbeauftragter der Stadt Halver. Das Heimatmuseum mit seinen bäuerlichen und handwerklichen Geräten stellte damals den passenden Rahmen für die Veranstaltung dar.

Frauke Sinnwell hatte gemeinsam mit ihrem Mann Werner die Idee für den Ostereiermarkt. © Ursula Dettlaff-Rietz

Die Vorbereitungen für die Ausstellung begannen schon Wochen vorher. Hohe Zweige wurden in Vasen gestellt, sodass dank der beheizten Umgebung Forsythien, Zaubernuss, Kastanie, Birke und japanische Kirsche termingerecht einen Hauch von Frühling verbreiteten. Geschmückt wurden sie mit Bastelarbeiten aus Papier, Pappe, Holz und Textilien. 14 Aussteller zeigten zur Premiere ein breites Spektrum an Farb- und Schmucktechniken, Bauernmalerei, Aquarell- und Acrylmalerei, Stroh-Applikationen, Scherenschnitte, Collagen mit gepressten Pflanzen, marmorierte Eier und Exponate, die mit Klöppelarbeiten verziert waren. 820 Besucher aus ganz NRW und aus Hessen kamen zum ersten Ostereiermarkt nach Halver.

Mehr als 2000 Besucher

Und es wurden noch weitaus mehr: Aufmerksam geworden durch die überregionale Berichterstattung, kamen in den Folgejahren mehr als 2000 Besucher. Der Diakonie-Arbeitskreis richtete im Heimatmuseum eine Cafeteria ein, die ebenfalls stets gut besucht war. Rückblickend sagt Frauke Sinnwell: „Es ist sehr gut gelaufen“. In den Folgejahren achtete sie darauf, dass ein Drittel der Standbetreiberinnen und Betreiber neu dabei war, um den Besuch beim Ostereiermarkt attraktiv zu halten. Nach acht Jahren gab Frauke Sinnwell die Organisation dann in andere Hände.

Beate Neumann bemalt Porzellan nach Art der Meißener Manufaktur. © Ursula Detlaff-Rietz

Aufgegeben hat sie ihr Hobby jedoch nicht, verziert nach wie vor ausgeblasene Hühner-, Gänse- und Enteneier mit Ornamentik. Ihr Vorgehen beschreibt sie so: „Ich fange an und dann geht’s weiter.“ In den 1990er Jahren stellte sie ihre Arbeiten auf verschiedenen Märkten aus. „Damals gab es einen regelrechten Hype. Die Leute kamen nur so an mir vorbeigerauscht. Das Ergebnis war, dass ich abends nichts mehr hatte und Nachtschichten einlegen musste, um den nächsten Markt zu bestücken“, erinnert sie sich. In den vergangenen zehn Jahren stellte sie auch auf einem Ostereiermarkt in Ostfriesland aus, verknüpfte die Ausstellung dort mit dem Besuch bei ihrer Schwester. „Wir freuen uns natürlich, dass der Ostereiermarkt in Halver nun schon 29 Jahre lang so gut läuft“, sagt Sinnwell.

Jedes bemalte Ei ist ein Unikat. © Ursula Dettlaff-Rietz

Beate Neumann besuchte 2006 einen Porzellanmalkurs bei der VHS in Hückeswagen und fand schnelle Gefallen an der filigranen Maltechnik. Sie wechselte dann zu einer Frau, die bei einer der berühmtesten Porzellanmanufakturen gearbeitet hatte: der Meißener Porzellanmanufaktur. Fünf Jahre dauert es, bis die Mitarbeiterinnen die Qualifikation erhalten, damit ihre Produkte mit den berühmten gekreuzten Schwertern auf der Unterseite in den Verkauf dürfen. Bis heute besucht Beate Neumann ihre Lehrmeisterin regelmäßig, denn zu malen „wie in Meißen“, bereitet ihr einfach Freude. Sie weiß: Je nach Hersteller fällt das Weiß des Porzellans anders aus. Manches hat einen winzigen Grauanteil, anderes schimmert ganz leicht gelb.

Beate Neumanns Kindermotive sind sehr gefragt. © Ursula Dettlaff-Rietz

Auf dem Ostereiermarkt wird sie frühlingshaft bemalte Eier, Becher, Teller und Vasen zeigen. „Ich male gern für Kinder“, erzählt Beate Neumann. Je nach Motiv zeichnet sie zunächst die Konturen in Schwarz. Die Spezialfarben sind lebensmittelecht und ungiftig. „Sie werden mit Öl angemischt“, erklärt Neumann. Zwei- bis dreimal werden die Stücke gebrannt. Einen eigenen Brennofen hat die Halveranerin nicht, sie bringt die Sachen zu ihrer „Lehrerin“. Mittlerweile arbeitet sie außerdem an einem anderen Hobby. „Ich gehe jetzt mehr in Richtung Textilkunst“, sagt sie. Im Mai besucht sie deshalb die Patchwork-Tage in Dinkelsbühl. Dort nimmt sie an einem Workshop von Britta Ankenbauer teil, die Kunst und Druckdesign in England studierte und unter anderem Dozentin für textile Gestaltung ist.

Der Ostereiermarkt Der Ostereiermarkt im Bürgerzentrum an der Mühlenstraße 2 findet am Samstag, 11. März, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 12. März, von 11 bis 17 Uhr statt. 17 Aussteller präsentieren dabei ihre Arbeiten. Der Eintrittspreis beträgt 2 Euro, Kinder haben freien Eintritt.