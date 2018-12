Alles Fake? CDU Schwenke greift ein in die Weltpolitik

+ © Screenshot:Facebook Der CDU-Ortsverband Schwenke beziehungsweise deren Vorsitzende Brigitte Ebersbach hat eine Petition gegen Deutschlands Ausfuhr für Kleinwaffen ins Leben gerufen. © Screenshot:Facebook

Halver - Schwenke greift ein in die Weltpolitik. Der dortige CDU-Ortsverband hat eine Petition in Gang gesetzt gegen Deutschlands Ausfuhr von Kleinwaffen. Sie richtet sich direkt an Bundeskanzlerin Angela Merkel.