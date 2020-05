Halveraner Handwerker als Einzelkämpfer im Vorteil

Halver – Von der Corona-Krise sind alle Berufsgruppen direkt oder indirekt betroffen. Auch die ortsansässigen Handwerksbetriebe mussten ihren Arbeitsrhythmus umstellen.

Gemeinsame Pausenzeiten fallen aus, auch die Anreisen zu den Baustellen werden maximal in Zweier-Gruppen absolviert. Aber nicht nur Firmen mit mehreren Angestellten haben Veränderungen vornehmen müssen, auch für Solo-Selbstständige blieb Corona nicht folgenlos. Marlon Oldenburger ist Inhaber der Halveraner Firma Der Bauchfuchs. Er ist Experte für den Vertrieb und die Montage von Bauelementen und sämtlichen Arbeiten rund um das Haus wie zum Beispiel der Installation neuer Rollladensysteme. Der 31-Jährige übernahm im Jahr 2012 das zuvor vom Vater geführte Unternehmen. Dieser gründete die Firma vor genau 20 Jahren. Mit AA-Volontär Julian Witzel unterhielt sich Oldenburger über das Arbeiten in der Corona-Zeit, die Auswirkungen auf seine Firma, die Vorteile als Solo-Selbstständiger und wagte einen Ausblick in die Zukunft.

Wie hat sich die Arbeitssituation während der Corona-Krise verändert? Haben sich generell die Abläufe geändert?

Für den Solo-Selbstständigen blieb die Auftragslage relativ stabil. „Bereits seit Anfang des Jahres war das Thema Corona ja präsent. Im März hatte ich einen kleinen Einbruch zu verzeichnen, aber für mich war es schon von großem Vorteil, dass ich keine Angestellten habe und nur für mich selbst sorgen muss. Deswegen ist es für mich schwieriger zu beurteilen. Ich hatte weiterhin meine Aufträge und kam zurecht.“ Allerdings führte die Pandemie bereits zu einem frühen Zeitpunkt zu Lieferengpässen bei den Lieferanten. „Auch die Kontaktaufnahme wurde schwieriger, weil viele Leute im Homeoffice waren.“ Auf die Soforthilfe für Selbstständige in Höhe von 9000 Euro griff Oldenburger zurück, da auch er nicht wissen konnte, wie sich seine persönliche Auftragslage in dieser Zeit entwickeln würde. Langsam merkt er, dass auch bei seinen Lieferanten und Partnerfirmen die Arbeit wieder hochgeschraubt wird. „Der Alltag kehrt langsam zurück, die Abläufe passen wieder und die Wartezeiten gehen zurück. Das merkt man auch bei den Kunden.“

Verhalten sich die Kunden anders als vor der Corona-Zeit?

Oldenburger sieht es als Vorteil an, dass er zumeist mit Privatkunden zu tun hat und nicht bei Firmen arbeitet. „Der Umgang miteinander war auch vor der Corona-Zeit unkompliziert. Auf den Händedruck zur Begrüßung wird verzichtet und die Abstandsregelung auch eingehalten. Das Wichtigste aber ist, dass ich meine Arbeitsweise weiterhin normal angehen kann. Da lassen mir die Kunden auch wirklich freie Hand. Es steht keiner unmittelbar bei mir.“ Gerade in der jetzigen Zeit lassen die Kunden gerne Arbeiten an ihrem Haus zu. „Viele Kunden haben jetzt die Zeit dazu, denen fällt sonst auch die Decke auf den Kopf. Sie wollen aktiv sein. “

Ein Blick in die Zukunft: Wie sieht die berufliche Perspektive aus?

Solange sich jeder an die vorgegebenen Regeln halte und die Lockerungen ausgeweitet werden, komme der Berufsalltag mehr und mehr zurück, glaubt Oldenburger. „Ich habe mittlerweile wieder eine stabile Auftragslage und kann als Einzelperson vernünftig arbeiten.“