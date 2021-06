Ordnungsamt zieht Lockerungs-Fazit nach erstem Sonnen-Wochenende

Mehrgenerationenpark wieder geöffnet

Das schöne Wetter lockte viele Halveraner raus. Der Mehrgenerationenpark ist wieder geöffnet. Das Ordnungsamt zieht eine Bilanz.

Halver/Oberbrügge – Das sommerliche Wochenende lockte viele Halveraner raus. Die Lockerungen machten wieder mehr möglich. Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung nahm das Ordnungsamt aber nicht wahr, wie Lutz Eicker mitteilt.



Der Stadtmitarbeiter zeigt sich stattdessen zufrieden und blickt positiv zurück. Lediglich wenige Hinweise mussten die Mitarbeiter der Streife des Ordnungsamtes aussprechen. „Es gab keine besonderen Vorkommnisse.“



Auch in der Öffentlichkeit kehrt immer mehr Normalität zurück. So entfernte Lutz Eicker am Pfingstsonntag die Schilder am Mehrgenerationenpark in Oberbrügge. Dieser ist wieder geöffnet und lockt viele Menschen zum Sport machen und Verweilen an. Beim Entfernen der Schilder, die auf die Schließung des erst kürzlich aufwendig erneuerten Geländes hingewiesen, gab es Beifall, berichtet Eicker. Dass der Park trotz Schließung ab und zu illegal genutzt wurde, ist kein Geheimnis und war auch nicht in Ordnung. Aber: „Jetzt ist es wieder legal“, freut sich Eicker. Jeder könne wieder mit gutem Gewissen Basketball & Co. spielen.