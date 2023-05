Old but gold: Schmuckstücke auf Oldtimertreffen

Von: Björn Othlinghaus

Teilen

Vor allem die kleinen Autofans liebten es, im Mercedes Benz 280 L, Baujahr 1979 der Familie Will Platz zu nehmen. Lukas und Fabian Will hatten das sportliche Cabrio mitgebracht. © Othlinghaus

Auch der Original Manta aus „Manta, Manta – Zwoter Teil“ war zu Besuch in Halver auf dem Oldtimertreffen.

Halver – Die beste Voraussetzung, um seinen Oldtimer auszuführen, ist gutes Wetter. Das war am Samstag beim ersten Oldtimertreffen der Interessengemeinschaft Bad Company am Waldfreibad Herpine gegeben, sodass sich die Veranstalter um den Sprecher der IG Bad Company, Joe Stephan, über einen großen Zulauf an Oldtimerbesitzern mit ihren Fahrzeugen, aber auch an Besucherinnen und Besuchern freuen konnten. Eingeladen waren alle Besitzer zwei-, drei- und vierrädriger Fahrzeuge mit Baujahr 1980 und älter.

Dementsprechend vielfältig waren die motorisierten Schmuckstücke, die auf dem Treffen zu sehen waren – von Motorrädern über Messerschmidt Kabinenroller und amerikanische Klassiker bis hin zu Militärfahrzeugen, einem Reisebus aus den 50er Jahren und dem original Manta aus dem Film „Manta Manta – Zwoter Teil“ waren für jeden Geschmack Fahrzeuge vertreten. Dabei konnte die Bad Company, die an diesem Tag auch für den Tierschutzverein Halver sammelte und für die Verpflegung der zahlreichen Gäste sorgte, mit interessanten Ständen und Gästen aufwarten.

Zurück in 1950er-Jahre: Der Chevrolet Bel Air Harttop Coupé, Baujahr 1956 von Peter Regus mit seinem am Seitenfenster einhängbaren Tablett war unbestreitbar eines der besonderen Schmuckstücke. © Othlinghaus, Björn

Vertreten war zum Beispiel die Interessengemeinschaft Bismarck-Zweiräder, die in Radevormwald das Bismarck-Zweiradmuseum betreibt. Die Fahrradwerke Bismarck GmbH stellten von ihrer Gründung 1896 bis zu ihrer Insolvenz im Jahr 1957 Fahrräder, kleine bis mittlere Motorräder sowie Nähmaschinen her. Lothar und Dieter Kasper von der Interessengemeinschaft hatten eine besondere Rarität mitgebracht, und zwar ein Bismarck-Fahrrad, das vom Fahrrad- und Spielwarenladen Ernst Bergmann in Halver verkauft worden war, was eine Plakette am Rad belegt. Der Laden war in der Thomasstraße ansässig. Einen einstigen Star des Moto-Cross in den 70er, 80er und 90er Jahren hatten die Mitglieder der IG Bismarck-Zweiräder ebenfalls zum Treffen mitgebracht.

Hans Georg Peppinghaus aus Hückeswagen war in dieser Zeit einer der erfolgreichsten Moto-Cross-Fahrer Deutschlands. Gerne berichtete er den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern von seinen Erfolgen - unter anderem wurde Peppinghaus als Beifahrer im Gespannfahren 1977 Deutscher Meister sowie Vize Europameister, aber Peppinghaus feierte auch als Einzelfahrer und Fahrer im Gespann große Erfolge in dieser Sportart.

Zurück in 1950er-Jahre: Der Chevrolet Bel Air Harttop Coupé, Baujahr 1956 von Peter Regus mit seinem am Seitenfenster einhängbaren Tablett war unbestreitbar eines der besonderen Schmuckstücke. © Othlinghaus, Björn

Ungefährlich war das nicht, wie Peppinghaus betont – zahlreiche Knochen- und Rippenbrüche trug er bei der Ausübung seiner Lieblingssportart davon. Zum Oldtimertreffen mitgebracht hatte Hans Georg Peppinghaus seine BMW R27, Baujahr 1960.

Aus dem benachbarten Schalksmühle waren zahlreiche Mitglieder der Motorrad-Oldtimer IG Schalksmühle-Heedfeld mit ihren Maschinen zur Herpine gekommen. Der Vorsitzende Klaus-Peter Kämper machte Werbung für den ersten Stammtisch der Gemeinschaft in der Gaststätte „Zur Neustadt“ in Halver, der am Mittwoch, 17. Mai, ab 19 Uhr stattfinden wird. „Jeder an Motorrad-Oldtimern interessierte ist dabei herzlich willkommen“, betonte Kämper.

Die Schmuckstücke des Oldtimertreffens Fotostrecke ansehen

Mit einem knallroten amerikanischen Traum auf vier Rädern war indes der Halveraner Peter Regus zum Oldtimertreffen gekommen. Sein Chevrolet Bel Air Harttop Coupé, Baujahr 1956, glänzte in der Frühlingssonne. Das Besondere: An der Beifahrerseite des aufwendig restaurierten Fahrzeugs kann ein Tablett eingehängt werden, ganz so, wie es in den 50er Jahren üblich war, wenn man mit seinem Schatz am Diner vorfuhr, um sich einen leckeren Burger von einer mit Rollschuhen bestückten, fesch gekleideten Bedienung zu gönnen. Fragt man Peter Regus, wie viel Sprit sein Schmuckstück in Neuwagenqualität verbraucht, nennt er augenzwinkernd einen Verbrauch zwischen 20 und 50 Litern. „Das kommt ganz auf die Fahrweise an“, gibt er zu. Doch Regus käme es niemals in den Sinn, seinen geliebten Bel Air zu quälen – er cruist lieber gemütlich. Außerdem nutzt er seinen Chevi zur Verwunderung vieler regelmäßig für ganz alltägliche Fahrten, zum Beispiel zur Arbeit oder zum Einkaufen. „Der muss gefahren werden – langes Rumstehen schadet nur“, betont Regus.

Gleich daneben zog ein weiteres tolles Fahrzeug aus einer anderen Epoche die Blicke auf sich. Lukas und Fabian Will hatten einen Mercedes Benz 280 L, Baujahr 1979, mitgebracht. „Den haben unser Stiefvater und wir erst vor kurzem gekauft und wir bereiten ihn derzeit auf“, erklärt Lukas Will. Gerne ließen die beiden vor allem kleine Autonarren in ihrem Prunkstück sitzen.

Der Original Manta aus dem aktuellen Film „Manta, Manta – Zwoter Teil“ war kurz beim - zu Besuch. © Gehrmann

Einen Mercedes Reisebus O 3500, Baujahr 1953, hatten schließlich Karl-Ulrich Turck und seine Frau Edda mitgebracht. „Der Reisebus wurde im Frankfurter Raum nahezu ausschließlich für den Linienverkehr verwendet, bis er dann zum Schrotthändler kam“, erinnert sich Karl-Ulrich Turck, der ihn von diesem kaufte. Noch heute unternimmt das Ehepaar regelmäßig Touren mit dem Fahrzeug, meist mit vielen guten Freunden im Schlepptau. Die weiteste Fahrt führte das Paar nach Budapest