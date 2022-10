Oktoberfest wie in München: Besucher feiern im Litfass

Besucherinnen im Dirndl: Zum Teil feierten die Gäste in typischen Oktoberfest-Outfits. © Cornelius Popovici

Ein Oktoberfest wie in München - das kennen die Gäste vom Litfass in Halver. Auch in diesem Jahr fand die Party wieder statt.

Halver – Wie ein Wiesenzelt und mit original Oktoberfestdeko hat das Litfass-Team das Restaurant an der Schulstraße am Sonntag für Gäste in Dirndl und Lederhosen hergerichtet. Unter dem Titel „O’ zapft is“ fand seit dem frühen Abend ein großes Oktob(i)erfest statt – mit allem, was das bayerische Herz begehrt.

Kulinarische Klassiker wie Semmelknödel, Brezeln, Wurstsalat, Grillhaxen und Schweinsbraten in Biersoße und vieles mehr wurden den Gästen serviert. Auch beim Bier haben sich die Veranstalter für frisch gezapftes Weißbier entschieden. Im Maßkrug wurde das typische Oktoberfest-Getränk serviert.

Zu passender Musik feierten die Besucher bis in die Nacht. Der Andrang war, wie auch in den vergangenen Jahren, wieder groß, sodass bereits im Vorfeld Karten begrenzt verkauft wurden.