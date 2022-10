Riesen-Andrang am Saftmobil in Halver

Von: Monika Salzmann

Teilen

Kiste- und körbeweise brachten die Gartenbesitzer ihre Schätze zum Saftmobil. © Jakob Salzmann

Ohne Spätfrost gab‘s Massen von Äpfeln.

Halver - Riesenandrang herrschte am Samstag an der Heesfelder Mühle, wo Gelegenheit bestand, sich aus eigenen Äpfeln und Quitten natursüßen Saft pressen zu lassen. Seit 2001 alljährlich zu Gast, machte Burkhard Schmücker aus Büren-Siddinghausen („Das Saftmobil“) einmal mehr mit seiner Mosterei auf vier Rädern an der Mühle Halt, um die Früchte an Ort und Stelle zu Saft zu verarbeiten.

Fast bis zur Hauptstraße standen die Pkw – manche mit Anhängern voller Früchte – in langer Schlange an, um sich aus Äpfeln und Quitten von Streuobstwiesen oder aus dem eigenen Garten vitaminreichen Saft ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe pressen zu lassen. Wartende brauchten etwas Geduld, bis sie an der Reihe waren.



Mit drei Helfern war Burkhard Schmücker vor Ort, um die Früchte Hand in Hand mit dem Team der Heesfelder Mühle in Empfang zu nehmen, zu waschen, zu zerkleinern, zu pressen, zu pasteurisieren und abzufüllen. „Dieses Jahr ist unheimlich viel los“, meinte der Bürener, der auf seinem eigenen Hof aufgrund der reichen Ernte in diesem Jahr kaum noch mit dem Pressen von Saft nachkommt. „Wir wissen nicht mehr, wie wir das bewältigen sollen“, meinte er. „Am Hof sind das weit über 1000 Besucher.“



Sein zweites Saftmobil war am Samstag in Bottrop bei einem Kürbismarkt im Einsatz. In Halver musste er in den vergangenen Jahren nur einmal aussetzen, weil es keine Ernte gab. „Jeder bekommt das, was er bringt“, ergänzte Fabian Brunsmeier von der Heesfelder Mühle, der Burkhard Schmücker tatkräftig zur Hand ging.



Die reiche Ernte in diesem Jahr sei möglich geworden, weil es im Frühjahr keine Spätfröste gegeben habe. Der Sommer sei zwar trocken gewesen, aber das habe dem Obst nicht mehr viel ausgemacht. Lediglich etwas kleiner seien die Früchte durch die Trockenheit ausgefallen.



Nicht nur aus Halver, sondern aus dem gesamten Kreis und darüber hinaus kamen Gartenbesitzer zur Mühle, um ihre Früchte verarbeiten zu lassen. Wie Henriette Schlesinger aus Lüdenscheid, die in diesem Jahr besonders viele Quitten ernten konnte. „Aus dem Saft kann man leicht Quittengelee machen“, meinte sie. Den Apfelsaft aus dem eigenen Garten dürfen sich auch Besucher der Theateraufführungen in der Schlesinger Fabrik schmecken lassen. Einen ganzen Anhänger voller Äpfel brachte die Familie Voß aus Halver-Oberbrügge zur Mühle. „Von einem einzigen Baum.“ Es sei das erste Mal, dass der Baum so viele Früchte getragen habe. Die Äste hätten sich unter der Last gebogen. Bei anderen war die Ernte ähnlich reich ausgefallen.