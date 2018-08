Ferien mit dem Uhu auf dem Arm

Halver - Für 51 Halveraner Grundschüler war am Montag ein spannender Tag. Im Rathauspark war ein Wagen vorgefahren und schon nach wenigen Sekunden hatte sich eine große „Kindertraube“ um den Kofferraum gebildet.

Bestaunt wurden Robert und Elfi Schmitz und Josef Frings die mit der Falknerei „Naturerlebnis Greifvogel“ nach Halver gekommen waren.

Für die meisten Kinder war es vermutlich das erste Mal, dass sie einen Greifvogel aus der Nähe betrachten durften. Angst hatten sie deswegen nicht vor den imposanten Tieren. Obwohl hier und da gekreischt wurde, wenn der Wüstenbussard über die Köpfe segelte, wollten alle die Vögel auf der Hand halten und sie mit Fressen anlocken. Der – im Vergleich zu den leicht zu animierenden Bussarden etwas träge – Uhu ließ sich sogar das weiche Federkleid streicheln.

Kinder dürfen Uhu streicheln

+ Josef Frings (im Bild) und Robert Schmitz ließen die Wüstenbussarde auch von Kind zu Kind fliegen. © Carolina Ludwig

Obwohl der Besuch der Falknerei im Rahmen des OGS-Ferienprogramms nicht als Unterricht gedacht war, nahmen die Kinder einiges an Wissen über Falken, Bussarde und andere Greifvögel mit. Robert Schmitz erklärte den Kindern unter anderem, wie der Uhu seine Lieblingsbeute, den Igel, fängt, ohne sich an den Stacheln zu verletzen. Auch, dass ein Uhu sehr wohl fliegen kann, es aber nicht macht, wenn er keine Lust hat, erfuhren die Grundschüler. „Außerdem ist der Sakerfalke ein Würgfalke, er würgt seine Opfer“, hat die achtjährige Olivia gelernt. „Ich bin richtig froh, dass sie gekommen sind“, sagte sie über den Besuch der Niederfischbacher Falkner.

+ Robert Schmitz und seine Kollegen hatten einen Uhu, zwei Wüstenbussarde, einen Königsraufußbussard und einen Sakerfalken dabei. © Carolina Ludwig

Eingeladen hatte sie Renate Weiß, Leiterin des Offenen Ganztages (OGS) der Lindenhofschule. In der Halveraner Grundschule können die Kinder einen Teil der Ferien verbringen. In diesem Jahr gehörten die ersten drei Wochen der Grundschule Auf dem Dorfe, die letzten drei Ferienwochen wird nun Betreuung an der Schulstraße angeboten.

Fahrten, Basteln und Übernachtung

„Vergangene Woche waren wir schon im Maximilianpark“, erzählt Renate Weiß. Außerdem wird gebastelt, Waveboard gefahren und gespielt. „Die Kinder sollen auch lernen, sich selbst zu beschäftigen“, erklärt sie. Nächste Woche geht es gemeinsam in den Wald und eine Übernachtung in der Turnhalle ist geplant.