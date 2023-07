OGS in Halver: Herausforderung für die Stadt

Von: Florian Hesse

Die Beiträge für den Offenen Ganztag an Halveraner Grundschulen werden aller Voraussicht nach stabil bleiben. Ob es bei der zeitlichen Staffelung nach der gewählten Betreuungszeit bleibt, ist noch unklar. Zu erwarten ist in jedem Fall, dass die Gestaltung der Zukunft der Offenen Ganztagsschule die politischen Gremien weiter beschäftigen dürfte.

Halver - Die Ganztagsbetreuung von Kindern im Grundschulalter ist dauerhafte Großbaustelle im Rathaus quer durch mehrere Fachbereiche. Sie ist erheblicher Kostenfaktor und dauerhaft zuschussbedürftig aufgrund laufender Kosten. Gleichzeitig steht ab dem Schuljahr 2026 der Rechtsanspruch der Eltern auf einen Betreuungsplatz ins Haus, was auch bauliche Veränderungen mit sich bringen könnte. Und nicht zuletzt geht es auch um pädagogische Ansprüche, bei denen auch der Zeitraum der Betreuung eine Rolle spielt.

Einen Sparkurs steuern will Kämmerer Simon Thienel beim Thema Ganztag jedoch nicht. An dieser Stelle sei er eben nicht nur Kämmerer, sondern trete dafür auch ganz persönlich ein als Mensch, als Vater und Arbeitnehmer. Und der Offene Ganztag sei nicht zuletzt auch Standortfaktor für heimische Unternehmen, für ihre Beschäftigten und insbesondere für Alleinerziehende.

Einige Zahlen machen deutlich, was die Stadt Halver in den Offenen Ganztag steckt. Mehr als die Hälfte der Halveraner Grundschulkinder werden nach Schulschluss bis in den Nachmittag betreut, zurzeit wahlweise bis 14, 15 oder 16 Uhr einschließlich Mittagessen. Konkret geht es um etwa 350 Schüler von insgesamt 600 an den drei Schulstandorten.



Das geht massiv ins Geld. 870 000 Euro steckt die Stadt allein ins Personal, 125 000 Euro in Sachleistungen, 250 000 Euro in sonstige Aufwendungen. Insgesamt 1,3 Millionen Euro im Jahr sind es an Gesamtkosten. Dem gegenüber stehen Erträge aus Zuwendungen des Landes und aus den zeit- und einkommensabhängigen Elternbeiträgen. Letztere machen 200 000 Euro aus, sind von einer Kostendeckung damit weit entfernt.



Ob sich an dieser Position etwas ändern wird, hängt von politischen und pädagogischen Abwägungen ab, die demnächst im Raum stehen. Denn zurzeit zahlen Eltern weniger an Beitrag, wenn das Kind von der OGS bereits um 14 oder 15 Uhr abgeholt wird statt um 16 Uhr. Diese Möglichkeit räumt die Stadt als Service ein. Doch Auswirkungen hat das auch an anderer Stelle.



Bei der verkürzten Zeit schießt auch das Land deutlich weniger zu, nämlich nur noch ein Drittel pro Platz. Das summiert sich entsprechend auf zum städtischen Defizit von rund einer halben Million Euro im Jahr. Wie weit das verkürzte Angebot pädagogisch Sinn macht, prüft derzeit ein externer Fachmann im Auftrag der Stadt.



Noch schwer bis gar nicht abzuschätzen sind zwei andere Entwicklungen. Wenn im August 2026 der Rechtsanspruch auf einen Platz in Kraft tritt, müssen die Kommunen für zwei Drittel der Grundschulkinder Plätze vorhalten. Die Nachfrage war in der Vergangenheit ohnehin steigend. Mit der Nachfrage wiederum hängt zusammen, was an baulichen Maßnahmen erforderlich werden könnte. Was an- und umgebaut werden müsste, würde voraussichtlich nicht isoliert geschehen können von energetischen Betrachtungen, ist dem Kämmerer bereits jetzt klar, der aber zurzeit noch nicht weiß, wie weit das Land die Kommunen dabei unterstützt. Die Förderrichtlinien sind – nur zwei Jahre vor Inkrafttreten des Rechtsanspruchs – überhaupt nicht bekannt.



Ginge es am Ende um einen „Masterplan Schulen“, könnte es allein in Halver um bis zu zweistellige Millionenbeträge gehen: „Zwischen 2 und 10 Millionen ist alles möglich.“ An seinem uneingeschränkten Ja zum Offenen Ganztag ändert das für Thienel jedoch nichts: „Das hat etwas mit Lebensqualität zu tun.“